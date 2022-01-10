Nesibe Aydın, Yunanistan'da avantaj arayacak

Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası Son 16 Turu ilk maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla yarın deplasmanda karşılaşacak.
Pire'de Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.
Bu sezon Avrupa'da oynadığı 8 maçın 7'sini kazanan Nesibe Aydın, bir önceki turda Macaristan'ın PEAC takımını eledi.
Olympiakos da Nesibe Aydın gibi bu tura 8 maçının 7'sini kazanarak geldi. Yunan ekibi bir önceki turda Rusya'dan Enisey'i saf dışı bıraktı.
Bu karşılaşmanın rövanşı 19 Ocak Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.
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