YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Nesli tehlike altındaki Ayvalık'ın kırmızı mercanları görüntülendi

Nesli tehlike altındaki Ayvalık'ın kırmızı mercanları görüntülendi

AA AA
13.05.2024 14:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in batı ucunda yer alan ve sunduğu dalış imkanıyla öne çıkan Ayvalık, kırmızı mercanlara da ev sahipliği yapıyor.

Kırmızı mercanların yanı sıra taşlı mercanlar, deniz kestaneleri, bölgeye has hani balıkları da bölgenin su altı zenginliği ve biyoçeşitliliğinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, beraberindeki dalış eğitmenleri Kubilay Kılıç ve Ata Akyol ile Ayvalık ilçesi Kerbela noktasından dalış gerçekleştirerek kırmızı mercanların yanı sıra taşlı mercanlar, deniz kestaneleri, bölgeye has hani balıklarını görüntüledi.

Tahsin Ceylan, AA muhabirine, dalış açısından Ayvalık denince akla gelen ilk unsurun kırmızı mercanlar olduğunu söyledi.

Türkiye'nin aslında fauna ve flora açısından en zengin denizinin Kuzeye Ege olduğunu vurgulayan Ceylan, şöyle devam etti:

"Kuzey Ege hem soğuk severlerin hem de sıcak severlerin bir anlamda buluşma havzası. Bu kırmızı mercanların en yoğun popülasyonlarının olduğu yer en başta Ayvalık bir de İtalya'nın Portofino bölgesinde var. Bir de Çanakkale'de yine bir popülasyonları var ama yaygın olarak çok farklı alanlarda bulundukları alan Ayvalık. Uluslararası Doğa Koruma Birliğinin kırmızı listesinde yer alıyor bu mercanlar. 2020 yılında Birleşmiş Milletlerin bunlarla ilgili hazırlanan bir raporda yüzeye yakın olanların yüzde 30 oranında kayboldukları, çapa atma vesaire bu tür nedenlerle tahrip edildikleri belirtildi. Ben de takip ediyorum bunları. Dolayısıyla mercanların korunması son derece önemli."

"MERCANLARIN KORUMASINA ÇOK BÜYÜK BİR ÖNEM VERİYORUZ"

Ceylan, Ayvalık'ta mercanların üzerine yıllarca tonoz olmadığı için çapa atıldığını ancak son birkaç yıldır bu durumun düzeldiğini aktararak, "Bunların korunması ve tanınması konusunda bir çevreci olarak çok fazla emek harcıyorum. Bunları güçlü bir şekilde duyurmak istedim. Tabii bu mercanlar derin sulardalar. 30 metrenin hep altında bu türler." dedi.

Mercanların çıplak gözle gri bir tonda göründüğüne işaret eden Ceylan, "Flaşları ya da ışıkları açtığımız zaman o renklerini elde ediyoruz. Zooplankton ile poliplerini açarak besleniyorlar. Marmara'da müsilaj olduğunda bunların Çanakkale'deki popülasyonu müsilaj tarafından kaplandı ve biz gidip orada bir çalışma yapıp onları hava tabancalarıyla müsilajdan temizledik. Bu mercanların korumasına çok büyük bir önem veriyoruz. Mercanların nesli tehlike altında. Korunmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Ceylan, dalışa Ankara ve İstanbul'dan birçok dalgıcın da katıldığını sözlerine ekledi.

"BURADA İNANILMAZ GÜZELLİKTE, SARI VE KIRMIZI MERCAN RESİFLERİMİZ VAR"

Dalış eğitmeni Kubilay Kılıç da hem su üstündeki hem de su altındaki zenginlik açısından Ayvalık'ın eşsiz güzellikte bir yer olduğunu ifade etti.

Su altı severlerin Ayvalık'ı ziyaret etmesini tavsiye eden Kılıç, "Burada inanılmaz güzellikte, sarı ve kırmızı mercan resiflerimiz var. Bu popülasyon Türkiye'nin her yerinde var ama Ayvalık en yoğun olan bölgelerden biri. Burada meşhur diyebileceğimiz Kerbela, Ezerbey, Tokmaklar, Ecevit'in Bahçesi gibi dalış noktalarında çok kuvvetli güzellikte mercan resifleri var. Su altını sevenleri, bu kültürel miras diyebileceğimiz nitelikteki güzellikleri görebilmesi için herkesi buraya davet ediyoruz." diye konuştu.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa merkezli yatırım dolandırıcılığı operasyonunda 38 zanlı yakalandıBursa merkezli yatırım dolandırıcılığı operasyonunda 38 zanlı yakalandı
Arsuz’da yanan evde maddi hasar oluştuArsuz’da yanan evde maddi hasar oluştu
Samsun'da yolcu otobüsünde 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildiSamsun'da yolcu otobüsünde 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Ayvalık belgesel

Balıkesir Namaz Vakitleri 13 Mayıs Pazartesi

İmsak
04:07
Sabah
05:49
Öğle
13:10
İkindi
17:03
Akşam
20:21
Yatsı
21:55
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Zamansız şıklık! Lacoste kol saatlerinde indirim başladı

Zamansız şıklık! Lacoste kol saatlerinde indirim başladı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.