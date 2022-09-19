Nesli tehlike altındaki tepeli pelikanlar Aktaş'ta üreyip Çıldır'da besleniyor

GÜNAY NUH / HÜSEYİN YILDIZ - Dünya genelinde soyu tükenme tehlikesi altında bulunan tepeli pelikanlar, Ardahan'daki Aktaş Gölü'nde üreyip Çıldır Gölü'nde besin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince "Soyu kritik seviyede azalan türler" arasında gösterilen tepeli pelikanlar, Türkiye'nin Gürcistan sınırında bulunan Ardahan'daki Aktaş Gölü'nde üreyip yaşıyor.

Bu gölde beslenme sorunu yaşayan pelikanlar, besin ihtiyaçlarını karşılamak için her gün yaklaşık 11 kilometre uzaktaki Çıldır Gölü'ne kanat çırpıyor.

Bilimsel adı Pelecanus crispus olan ve soyu her geçen gün azalan tepeli pelikanlara bölgede yaşayan başka türler de eşlik ediyor.

Dünyada kuş bilimi açısından oldukça önemli olan ve yaban hayatı fotoğrafçılarının ilgisini çeken pelikanlar, sabahın ilk ışıklarıyla Çıldır Gölü'ndeki adalara yakın alanlara konup beslendikten sonra akşama doğru yeniden yuvalarına dönüyor.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, özellikle tepeli pelikanların kuş bilimi açısından önem arz ettiğini söyledi.

Bu kuşların Ardahan'da görülmesinin bölge için önemli bir zenginlik olduğunu ifade eden Çoban, Aktaş Gölü'nün Türkiye'de tepeli pelikanların ürediği nadir yerlerden biri olduğunu dile getirdi.

Aktaş'ın yanı sıra Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü'nün bu kuşlar açısından önemli olduğunu anlatan Çoban, "Çıldır, bu pelikanlar için çok önemli bir nokta. Aktaş, çok küçük ve sınır bir göl olduğu için besin miktarı çok fazla yok ve özellikle göl üzerindeki iki tane adada üreyen pelikanlar beslenmek için düzenli olarak Çıldır Gölü'ne geliyor." diye konuştu.

