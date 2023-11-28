Neslihan Atagül başını örtüp poz verdi! Camii pozuna beğeni yağdı

Neslihan Atagül, Abu Dhabi’de gerçekleştirilen 2023 Formula 1 Grand Prix yarışlarına özel konuk olarak davet edildi. Formula 1 Grand Prix için Abu Dhabi’ye giden başarılı oyuncu Neslihan Atagül, buradan pozlarını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Önceki gün yarışı izleyen Neslihan Atagül Ahu Dubai'de Şeyh Zayid Camii'sini ziyaret etti. Başını örtüp poz veren ünlü ismin son gönderisi kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim zaman zaman iddialı ve cesur pozlarıyla gündem oluyor. Her paylaşımı çok konuşulan ünlü ismin gönderileri binlerce yorum alıyor.

Kadir Doğulu (41) ve Neslihan Atagül (31), 2016 yılında görkemli bir düğünle nikâh masasına oturmuştu. Her fırsatta birbirine olan aşklarını dile getiren ikili, özel hayatlarıyla manşetlerden düşmüyor.





