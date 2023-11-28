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  4. Neslihan Atagül başını örtüp poz verdi! Camii pozuna beğeni yağdı

Neslihan Atagül başını örtüp poz verdi! Camii pozuna beğeni yağdı

28.11.2023 09:29 | Son Güncelleme:
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Yer aldığı projelerdeki başarısı kadar güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Neslihan Atagül, Abu Dhabi’de gerçekleştirilen 2023 Formula 1 Grand Prix yarışlarına özel konuk olarak davet edildi. Önceki gün yarışı izleyen Neslihan Atagül Ahu Dubai'de Şeyh Zayid Camii'sini ziyaret etti. Güzel oyuncu başını örtüp poz verdi.

Neslihan Atagül, Abu Dhabi’de gerçekleştirilen 2023 Formula 1 Grand Prix yarışlarına özel konuk olarak davet edildi. Formula 1 Grand Prix için Abu Dhabi’ye giden başarılı oyuncu Neslihan Atagül, buradan pozlarını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Neslihan Atagül 2

Önceki gün yarışı izleyen Neslihan Atagül Ahu Dubai'de Şeyh Zayid Camii'sini ziyaret etti. Başını örtüp poz veren ünlü ismin son gönderisi kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Neslihan Atagül poz

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim zaman zaman iddialı ve cesur pozlarıyla gündem oluyor. Her paylaşımı çok konuşulan ünlü ismin gönderileri binlerce yorum alıyor.

Neslihan Atagül KADİR

Kadir Doğulu (41) ve Neslihan Atagül (31), 2016 yılında görkemli bir düğünle nikâh masasına oturmuştu. Her fırsatta birbirine olan aşklarını dile getiren ikili, özel hayatlarıyla manşetlerden düşmüyor.

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