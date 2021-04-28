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Neslihan Atagül de dayanamadı, önce mavi sonra elf oldu!

28.04.2021 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Neslihan Atagül de son günlerin en popüler Instagram filtreleriyle verdiği pozlarını paylaşarak bu akıma katılmış oldu.

Neslihan Atagül de dayanamadı, önce mavi sonra elf oldu!

Sefirin Kızı adlı diziden hastalığı yüzünden ayrılmak zorunda kalan Neslihan Atagül, evinden tedavisine devam ediyor. Dizide canlandırdığı Nare karakteriyle hayranlarının takdirini kazanan başarılı oyuncu, geçirgen bağırsak sendromu rahatsızlığı ortaya çıkınca, doktorlarının da verdiği rapor sonrasında yapıma veda etti.

NESLİHAN ATAGÜL’ÜN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Muğla’da yapılan çekimlerin ardından İstanbul’a gelen oyuncu, eşi Kadir Doğulu’nun da desteğiyle zor süreci atlatmayı başardı. Tedavisi süren oyuncunun özel bir beslenme planı uyguladığı da öğrenilmişti.

Şu sıralar Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarıyla buluşuyor oyuncu. Ayrıca Hadsiz isimli bir dijital dergi de çıkarıyor. Neslihan Atagül, son paylaştığı Instagram fotoğraflarında popüler filtreleri kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Sefirin Kızı dizisi Neslihan Atagül
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