Neslihan Atagül 'Gecenin Ucunda' ile ekrana dönüyor! Sefirin Kızı'nı bırakmıştı

Neslihan Atagül geçen yıl Star’ın Sefirin Kızı dizisinden geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle ayrıldığını açıklamıştı. O tarihten beri hiçbir projede yer almayan Atagül’ hayranlarına müjdeyi verdi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Atagül eski yuvasına geri döndü ve yine Star’ın yeni sezon için çekilecek iddialı dizisi için anlaşma yaptı.

Neslihan Atagül'ün başrolünü oynayacağı dizi bir kitap uyarlaması… “Gecenin Ucunda” adlı roman Peride Celal imzası taşıyor. Dizinin senaryosu Emre Özdur ve Başar Başaran imzası taşıyor. Dizinin yönetmen ve diğer oyuncu kadrosu önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.

GECENİN UCUNDA KONUSU

Peride Celal’in “Yazdığım en güzel aşk romanı” dediği eserde aşka sırtını çevirip kendisine ve çocuğuna yeni bir hayat yaratıp insanca bir dünyaya kavuşmak çabasında olan Macide’nin etkileyici öyküsü konu ediliyor.

Böylece Kıvanç Tatlıtuğ’un adının geçtiği OGM Picturea imzalı Kral Kaybederse’nin ardından Neslihan Atagül’lü Gecenin Ucunda’yla Star TV yeni sezona bomba gibi giriş yapacağının sinyallerini şimdiden verdi.

