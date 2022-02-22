Demet Özdemir'in evlilik teklifi aldığı elbisesi kadar şık elbise ve kombin önerileri

Demet Özdemir'in evlilik teklifi aldığı şahane elbiseye hepimiz bayıldık! Yüzüğünün ihtişamını bile geride bırakan elbise ona çok yakışmış. Elbiseyi görüp beğenenler ve "Bundan benim de olmalı." diyenler fiyatını görünce küçük bir hayal kırıklığı yaşamış olabilir ama üzülmeyin, elbisenin pek çok alternatifi var. Uygun fiyatlı ve içinde hayranlık uyandıracak kadar güzel görüneceğiniz birbirinden şahane elbiseler; yalnızca bir tık uzağınızda. İşte onlardan birkaçı ve ufak kombin önerileri!

1. Daha ne kadar zarif olunabilir ki?

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Her kadının dolabında siyah bir elbise olması şart. Bu model ise gösterişli ve zarif tasarımı ile ön plana çıkıyor. Siyahın asaleti, tül detaylarının nahifliği ile birleşince ortaya şahane bir elbise çıkmış. Böyle bir elbise ile gideceğiniz her mekanda tüm gözleri üzerinizde toplayabilir, görenlerin gözlerinden kalpler çıkmasını sağlayabilirsiniz. Gün sonunda "Şık olmam gereken bir durumdu ve gerekeni yaptım!" diyebileceğiniz bu elbise, zarif omuzlarınızı açıkta bırakırken şık bir kolye için de harika bir dekolteye sahip. Tüllerin arasından siz yürüdükçe ortaya çıkacak olan yırtmacı da elbiseyi daha bir çekici kılıyor. Arkada toplanmış saçlar ve abartısız takılarla şahane bir görünüm kazanmanız işten bile değil.

2. Çanta değil adeta bir mücevher

Kıyafetlerinizi tamamlamanıza yardımcı olurken estetik zevkinizi de ortaya koyabileceğiniz bir aksesuar; clutch çanta! Hem spor kombinlerle hem gece elbiselerle seçebileceğiniz clutch modelleri çok rahat bir şekilde kullanabilir, ufak bir dokunuşla kombininizi tamamlayabilirsiniz. Elinize oturan tasarımı sayesinde gece davetlerinde de konforunuzu bozmaz. Aynı zamanda ihtiyacınız olabilecek eşyaları yanınızda taşıyabileceğiniz işlevsel bir aksesuar. Siyah elbiseyle birlikte bu gümüş rengi çantayı şık bir şekilde kombinleyebilirsiniz. Çantayı elinizde taşıyabilir, zinciri sayesinde kombininize uygun olarak kolunuza da takabilirsiniz. Bu sayede çok daha gösterişli ve cool bir görünüme kavuşmuş olursunuz.

3. Kombin takısız olmaz!

Takısız kapının önüne bile çıkmayan biriyseniz aksesuarlarla bir kombinin nasıl bambaşka bir boyuta taşındığı bilirsiniz. Şık dekoltenizi tamamlamak ve ışıltınızla göz kamaştırmak için en iyi alternatif şahane bir kolye. Sade bir elbiseyi hareketlendirmek ya da ihtişamınıza ihtişam katmak için gümüş choker, kolye iyi bir seçim. Boynunuzu saran yapısı sayesinde çok daha zarif bir görünüme sahip olacaksınız. Bu göz alıcı aksesuarın kristal taşlarının ışıltısı ve benzersiz tasarımı sizi çok daha çekici kılacak. Gümüş choker kolye modelini, siyah elbiselerle kombinleyebileceğiniz gibi mor, kırmızı ve yeşil gibi sıcak renklerle birlikte de kullanabilirsiniz.

4. Stilettolar beri gelsin

Siyah stiletto ayakkabının uymadığı bir kombin var mı? Her elbisenin altına giyebilir, çabasız şekilde çok daha şık bir görünüme kavuşabilirsiniz. Her kadının dolabında mutlaka bir çift olması gereken stiletto modellerini hem günlük hayatta hem özel davetlerde kullanabilirsiniz. Birbirinden gösterişli kombinlere imza atmanızı sağlayacak bu model, ergonomik tasarımı sayesinde konforunuzu bozmadan günü tamamlamanıza yardımcı olacak. Bu zarif ayakkabı mükemmel duruşu ile hatlarınızı ortaya çıkaracak. Stilettolarınızı siyah bir elbiseyle kullanarak iddiasız ama çarpıcı kombiler oluşturabilirsiniz.

5. Ateş kırmızısı bir elbiseye kim hayır diyebilir?

Özel günlerin vazgeçilmezi olan kırmızı bir elbiseyle size tüm kapılar açık. Hayranlık uyandıracak bir görünüme sahip olmak için daha fazlasına ihtiyacınız yok. Abartısız bir makyaj ve kombininize uygun takılarla birlikte kusursuz bir görünüm yakalayabilirsiniz. Klasik modelinin yanı sıra basen ve bacak kısmındaki fırfır detaylarıyla son derece güncel bir stil vadeden bu kırmızı elbiseyle özel günlerin yıldızı olmaya adaysınız. Elbisenin derin V yakası sayesinde çok daha çekici bir görünüm yakalayacaksınız. Bu elbise içindeyken her hareketiniz dans ediyormuşçasına zarif görünecek. Kombininizi kırmızı ayakkabılar ve gümüş takılarla tamamlayabilirsiniz.

6. Bu ayakkabıyla yürüdüğünüz yollar bile sizi beğenecek

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Kırmızı elbise kombininde küçük detaylara dikkat edersiniz olağanüstü görünmemeniz için hiç bir engel yok! Baştan aşağı kırmızıdan oluşan zarif bir kombin için en iyi ayakkabı seçeneğini de şuraya bırakalım. Bu kırmızı stiletto ayakkabıyı, günlük yaşamınızda jeanlerle ve gömleklerle de kullanabilirsiniz. Uzun ve yırtmaçlı bir gece elbisesinin altına giyebileceğiniz kırmızı stiletto ile stil rüzgarları estirebilir, şıklığınızı konuşturabilirsiniz. Saten kumaştan üretilen ve hava alan yapısı sayesinde konforunuzu bozmadan günü tamamlamanıza yardımcı olacak ayakkabı modeli, zamansız bir şıklık vadediyor. Ürün, uzun topuk boyuna rağmen rahat tasarımı sayesinde tüm kombinlerinizin vazgeçilmez parçası olmaya aday.

7. Her parçaya uyan bir seçim: Nude

Nude renk ürünler siyahtan sonra belki de kombinlemesi en kolay parçalar. Bu parçaları hem gece elbiselerinde dikkati başka parçalara çekmek için kullanabilir hem şık aksesuarlarla günlük hayatınızda kombinler oluşturabilirsiniz. Zincirli nude çanta modelini ister zinciriyle birlikte isterseniz de zincirini çantanın içine saklayarak kullanabilirsiniz. Bu sayede elbisenizin formuna ve kesimine göre görünümünüzü sporlaştırabilir ya da daha şık hale getirebilirsiniz. Şık tasarımının yanı sıra gece davetlerinde ihtiyacınız olabilecek telefon, cüzdan vs. gibi ürünleri içine alabilecek kadar geniş olan bu ürünle bir adım öteye geçmeye hazır olun.

8. Klasiğin karşı konulamaz cazibesi!

Özel gün anlayışı herkes için farklı olabiliyor; kimisi için en yakın arkadaşının düğünü kimisi için ailesiyle yenecek bir akşam yemeği. Anlamları farklı olsa da her ortama kendi tarzınızla en şık şekilde gidebilir ve doğru kombinleri hazırlayabilirsiniz. Sonuçta ne giydiğiniz kadar nerede giydiğiniz de önemli. İşte hem biraz ciddi hem şık olmanız gereken durumlarda aradığınız elbise bu. Etek boyu, yakası ve duruşuyla tam olarak aranan elbise bulundu. Yeşilin en güzel tonu, saten kumaş ile birleşince oraya çıkan bu şahane elbiseyi; inci takılarla birlikte kombinleyebilir, enseden topladığınız saçlarınızla harika bir görünüme kavuşabilirsiniz!

9. Leopar deseni kullanmak artık riskli değil

Çoğu kadın leopar deseni seviyor ama "Ben bu kadar iddialı biri değilim!" diyerek kombinlerinde kullanmıyor. Sınırları zorlayan kombinler yapmak kimi zaman korkutucu gelebilir ama her şeyin çaresi var, biliyorsunuz. Leopar deseni uygun renklerle birlikte kullandığınızda ortaya şahane bir görüntü çıkmamasına imkan yok. Kırmızı kadar iddialı bir renk tercihi yapmadan da çarpıcı görünebilir, özgür stilinizle ve kadınsı duruşunuzla baş döndürebilirsiniz. Leopar desenli çantayı zümrüt yeşili elbiseyle birlikte kombinleyebilir, aynı deseni taşıyan bir ayakkabıyla da son dokunuşu yapabilirsiniz.

10. Bir başka vurucu detay: Leopar Stiletto

Kadınlar için stil konusunda hayat bazen çok kolay! Elbiseniz çok mu uzun? Hop altına 15 cm platform! Daha çekici ve iddialı mı görünmek istiyorsunuz? Hop leopar bir stiletto! Unutulmaması gereken bir nokta var ki leopar desen kişiyi rezil de edebilir vezir de. Biz her zaman vezir olan taraftayız elbette ama birkaç küçük ipucuna da kimse hayır demez. Leopar desenli bir stilettoyu kombinlerken üzerinizdeki kıyafet veya elbise, ayakkabıya nazaran daha iddiasız ve zarif olmalı. Böylece abartıya kaçmadan iddialı bir şıklık elde edebilirsiniz. Leopar desenli ayakkabıları çantanızla eşleştirerek, hareketsiz ve düz renk elbiselerle birlikte kombinleyebilirsiniz.