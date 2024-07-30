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  4. Neslihan Atagül hamile olduğunu duyurdu! "Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz"

Neslihan Atagül hamile olduğunu duyurdu! "Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
30.07.2024 07:02
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2016 yılından bu yana mutlu bir evlilikleri olan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu sık sık özel hayatlarıyla gündeme geliyordu. Çift mutlu haberi sosyal medyadan duyurdu. Atagül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu açıkladı.

Neslihan Atagül hamile olduğunu duyurdu! "Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz"

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun "Fatih Harbiye" dizisindeki arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüş ve 2016 yılında dünyaevine girmişti. Sık sık boşanacakları iddialarına rağmen mutluluk pozu veren çift müjdeli haberi verdi.

Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan Atagül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu açıkladı.

Atagül, karnını tutarak verdiği poza "Bir süre daha bu ‘mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" notunu düştü.

Ekran Alıntısı

Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü çift, son olarak Star TV'de yayınlanan "Gecenin Ucunda" adlı dizide başrolleri paylaşmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Neslihan Atagül
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