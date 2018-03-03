Neslihan Atagül: Üç bacak açınca, arınmıyorsun

Son olarak Star TV'de yayınlanan Kara Sevda'da Nihan karakterine hayat veren Neslihan Atagül, fotoğrafçı Ayten Alpün’ün, YouTube kanalına konuk oldu.

Evde gerçekleşen sohbet için heyecanlı olduğunu söyleyen oyuncu, “İşim, kamera önünde başka bir karakteri oynamak. Kamera karşısında Neslihan olunca, geriliyorum ve utanmama sebep oluyor. Başka bir karakteri canlandırdığım zaman, çok rahat olabiliyorum” dedi.

ÇOCUK YAPMAYI KİM İSTEMEZ

Kadir Doğulu’yla evli olan Atagül, “Çocuk düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Herhalde yaparım. Bu işler planlı mı oluyor, bilmiyorum. Sonuçta evlendik, çocuk güzel bir şey” cevabını verdi.

Alpün’ün, “Çocuk sana ayna tutuyor” sözüne oyuncu, “Hayalini kuramadığım bir yerdeyim. Hissini hiç bilmiyorum. Çocuk yapmayı kim istemez” karşılığını verdi.

ÜÇ BACAK AÇINCA...

İnsanın kendine, “Çocuklar için, dünya ya da başka bir şey için ne yapabilirim?” sorusunu sormak gerektiğini söyleyen Atagül, “Bir şey yapamam diyorsun, ama belki vardır. Düşünmek çok değerli. İnsanları güzel düşünmeye teşvik etmeliyiz” şeklinde konuştu.

Oyuncu, “İnsanların vicdanı daha mı az işliyor?” sorusuna ise, “Kime sorsan, ‘Kişisel gelişim, pilates, yoga ve enerji arınıyoruz’ diyor. Ama biz bunu pratikte göremiyoruz. Üç bacak açınca, arınmıyorsun. Beynini arındırman gerekiyor” yanıtını verdi.