MAGAZİN

Neslihan Atagül: Üç bacak açınca, arınmıyorsun

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.03.2018 12:58 | Son Güncelleme

Çocuk istediğini söyleyen Neslihan Atagül, yoga yapanları kızdıracak açıklamalar yaptı

Neslihan Atagül: Üç bacak açınca, arınmıyorsun

Son olarak Star TV'de yayınlanan Kara Sevda'da Nihan karakterine hayat veren Neslihan Atagül, fotoğrafçı Ayten Alpün’ün, YouTube kanalına konuk oldu.

Evde gerçekleşen sohbet için heyecanlı olduğunu söyleyen oyuncu, “İşim, kamera önünde başka bir karakteri oynamak. Kamera karşısında Neslihan olunca, geriliyorum ve utanmama sebep oluyor. Başka bir karakteri canlandırdığım zaman, çok rahat olabiliyorum” dedi.

ÇOCUK YAPMAYI KİM İSTEMEZ

Kadir Doğulu’yla evli olan Atagül, “Çocuk düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Herhalde yaparım. Bu işler planlı mı oluyor, bilmiyorum. Sonuçta evlendik, çocuk güzel bir şey” cevabını verdi.

neslihan-atagulun-sac-modelleri

Alpün’ün, “Çocuk sana ayna tutuyor” sözüne oyuncu, “Hayalini kuramadığım bir yerdeyim. Hissini hiç bilmiyorum. Çocuk yapmayı kim istemez” karşılığını verdi.

ÜÇ BACAK AÇINCA...

İnsanın kendine, “Çocuklar için, dünya ya da başka bir şey için ne yapabilirim?” sorusunu sormak gerektiğini söyleyen Atagül, “Bir şey yapamam diyorsun, ama belki vardır. Düşünmek çok değerli. İnsanları güzel düşünmeye teşvik etmeliyiz” şeklinde konuştu.

Oyuncu, “İnsanların vicdanı daha mı az işliyor?” sorusuna ise, “Kime sorsan, ‘Kişisel gelişim, pilates, yoga ve enerji arınıyoruz’ diyor. Ama biz bunu pratikte göremiyoruz. Üç bacak açınca, arınmıyorsun. Beynini arındırman gerekiyor” yanıtını verdi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
neslihan atagül kadir doğulu

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Beşiktaş Erkek Voleybol takımı küme düştü!

Son dakika! Beşiktaş Erkek Voleybol takımı küme düştü!

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı

5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı

Karabükspor 0 - 7 Galatasaray (Maç özeti)

Karabükspor 0 - 7 Galatasaray (Maç özeti)

Yüzlerce araçla geldiler! Mehmetçik'e destek oldular...

Yüzlerce araçla geldiler! Mehmetçik'e destek oldular...

Suriyeli erkekler para karşılığı bunu yapıyor!

Suriyeli erkekler para karşılığı bunu yapıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Elton John konserde hayranına küfür etti

Elton John konserde hayranına küfür etti

Selena Gomez'den bir ilk! Justin Bieber’ı...

Selena Gomez'den bir ilk! Justin Bieber’ı...

Mehmet Aslantuğ konuşmak istemedi

Mehmet Aslantuğ konuşmak istemedi

Eliz Sakuçoğlu falcıdan çıkmıyor

Eliz Sakuçoğlu falcıdan çıkmıyor

Arzu Bazman 17 yıldır aynı rolde!

Arzu Bazman 17 yıldır aynı rolde!

Metin Akpınar telif davası açtı! İşte karar!

Metin Akpınar telif davası açtı! İşte karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.