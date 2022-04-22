MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Neslihan Atagül’ün eşi Kadir Doğulu'nun Serra Arıtürk ile imam nikahı yaptığı iddiası!

Neslihan Atagül’ün eşi Kadir Doğulu'nun Serra Arıtürk ile imam nikahı yaptığı iddiası!

22.04.2022 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadir Doğulu'nun 'Aşkın Tarifi' adlı dizideki başrol arkadaşı Serra Arıtürk ile adı aşk iddialarına karışmıştı. Bu konudaki iddialar zaman zaman yeniden gündeme geliyor. Son olarak Onur Akay; Neslihan Atagül’ün eşi Kadir Doğulu'nun Serra Arıtürk ile imam nikahı yaptığını iddia etti.

Neslihan Atagül’ün eşi Kadir Doğulu'nun Serra Arıtürk ile imam nikahı yaptığı iddiası!

Kadir Doğulu'nun Aşkın Tarifi adlı dizideki rol arkadaşı Serra Arıtürk ile hakkında çıkan iddialar yeniden alevlendi. 2016 yılında Neslihan Atagül ile evlenen Kadir Doğulu'nun Aşkın Tarifi dizisinde birlikte rol aldığı ve o dönem adının aşk dedikodularına karıştığı Serra Arıtürk hakkında yeni bir söylenti daha dolaşmaya başladı.

Sosyal medyada Felaket Tellalı lakabıyla bilinen Onur Akay, Kadir Doğulu'nun evli olmasına rağmen rol arkadaşı Serra Arıtürk ile imam nikahı kıydığını iddia etti. Akay, "Kulislerde olan iddia, konuşuluyor. Benim kulağıma geldi" ifadelerini kullanırken kaynağının ise ünlü çifte çok yakın bir oyuncu olduğunu belirtti.

HAMİLELİK İDDİASI

Akay, konu hakkında duyduğu iddiaları açıklarken, dizi çekimleri esnasında imam nikahı kıydıklarını ve ikilinin Urla'da bir evde buluştuklarını ifade etti.

İddiaya göre; Serra Arıtürk'ün ailesinin Urla'da yaşadığı bilinirken, çevreden duyulan söylentiler arasında hamile olduğunun da yer aldığı öğrenildi.

Serra Arıtürk, Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, magazin gündemine bomba gibi düşen iddialar hakkında henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni yaşta minik bikiniyle poz! Kıvrımlarını sergilediYeni yaşta minik bikiniyle poz! Kıvrımlarını sergiledi
'Kocam ilişkiye üşeniyor!' Tavsiyesi şaşkına çevirdi'Kocam ilişkiye üşeniyor!' Tavsiyesi şaşkına çevirdi
'Acı var mı acı' sorusuyla hafızalarda yer etmişti! Yıllar ona acımamış'Acı var mı acı' sorusuyla hafızalarda yer etmişti! Yıllar ona acımamış
Anahtar Kelimeler:
Kadir Doğulu Neslihan Atagül Serra Arıtürk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

21.00'i işaret etmişti! Kılıçdaroğlu'ndan 'elektrik faturası' açıklaması

21.00'i işaret etmişti! Kılıçdaroğlu'ndan 'elektrik faturası' açıklaması

Survivor'da yeni takımlarda büyük sürpriz! Artık aynı taraftalar!

Survivor'da yeni takımlarda büyük sürpriz! Artık aynı taraftalar!

6'lı masada kriz sürüyor! Flaş iddia: 2 parti ayrılabilir

6'lı masada kriz sürüyor! Flaş iddia: 2 parti ayrılabilir

Yeni sezonda yayıncı kuruluş belli oldu! 70 milyon dolar...

Yeni sezonda yayıncı kuruluş belli oldu! 70 milyon dolar...

Liseli kızların sokak kavgası! Ortalık savaş alanına döndü

Liseli kızların sokak kavgası! Ortalık savaş alanına döndü

Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...

Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...

İlginizi Çekebilir

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

İngiliz adam herkes şoke etti! Koreli kadına dönüşmek için...

İngiliz adam herkes şoke etti! Koreli kadına dönüşmek için...

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.