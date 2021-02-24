Neslihan Atagül'ün şöhreti Latin Amerika'ya ulaştı

Star TV'de ekrana gelen Sefirin Kızı dizisine geçtiğimiz haftalarda veda eden ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün şöhreti ülke sınırlarını aştı. Güzel oyuncu, Latin Amerika’nın en çok okunan yayınlarından 'HOLA! USA' dergisine kapak olarak bir ilke imza attı. Böylece Atagül, uluslararası bir derginin kapağında yer alan ilk Türk aktris unvanını aldı.

Sefirin Kızı dizisine mücadele ettiği geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle veda eden Atagül dergiye birbirinden güzel pozlar verdi. Derginin tanıtım videosunda İspanyolca konuşan güzel oyuncu beğeni topladı.

45 kiloya kadar düştüğü öne sürülen oyuncunun sağlıklı görüntüsü sevenlerini mutlu etti.





