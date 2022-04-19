Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek açıklaması! Hamile mi?

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül, önceki akşam Yasemin Sakallıoğlu'nun “Doğru Koca Nasıl Seçilir?” adlı tek kişilik oyununu izlemeye gelenler arasındaydı.

Gösteri öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çift, "Sağ olsun, bizi davet etti. Biz de onu kırmak istemedik." dedi.



Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çiftinden 'bebek' açıklaması! - Magazin Haberleri

Beraber oynayacakları projeden bahseden Doğulu, "Zaten uzun süredir sizlerle konuşuyoruz. Genel olarak İstanbul’da olacak. Çok kısa bir süre de şehir dışında olacak." ifadelerini kullandı.



