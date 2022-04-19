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  4. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek açıklaması! Hamile mi?

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek açıklaması! Hamile mi?

19.04.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki akşam objektiflere yansıyan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, basın mensuplarıyla sohbet etti. Röportaj bitiminde eşinin karnını okşayan Doğulu'ya, "Bu bize bir mesaj mı? Yoksa Neslihan Hanım hamile mi?" sorusu yöneltildi. Ünlü oyuncu, gülerek, "Öyle bir şey olursa mutlulukla haber veririz" açıklamasını yaptı.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek açıklaması! Hamile mi?

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül, önceki akşam Yasemin Sakallıoğlu'nun “Doğru Koca Nasıl Seçilir?” adlı tek kişilik oyununu izlemeye gelenler arasındaydı.

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Gösteri öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çift, "Sağ olsun, bizi davet etti. Biz de onu kırmak istemedik." dedi.
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Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çiftinden 'bebek' açıklaması! - Magazin Haberleri
Beraber oynayacakları projeden bahseden Doğulu, "Zaten uzun süredir sizlerle konuşuyoruz. Genel olarak İstanbul’da olacak. Çok kısa bir süre de şehir dışında olacak." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Kadir Doğulu Neslihan Atagül
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