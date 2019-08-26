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Neslihan Doğrusöz son haliyle olay oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 11:23 | Son Güncelleme

İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Neslihan Doğrusöz son haliyle yeniden gündeme geldi. Cinsiyet değiştirme sürecinde olan Doğrusöz sevgilisiyle görüntülendi.

Neslihan Doğrusöz son haliyle olay oldu!

Neslihan Doğrusöz, bir dönemin fenomen programı İşte Benim Stilim'in dikkat çeken yarışmacılarından biriydi. Asıl mesleği stilistlik olan genç kadın, yarışma sonrası ekranlardan uzak kaldı.

Daha sonra cinsiyet değişimi haberleriyle gündeme gelen Neslihan Doğrusöz'ün geçiş süreci sürüyor. Neslihan Doğrusöz'ün son hali Snob Magazin tarafından görüntülendi.

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Geçtiğimiz gün kız arkadaşı olan milli sporcu Büşra Eyen ile Nişantaşı'nda el ele objektiflere takılan Doğrusöz'ün büyük değişimi oldukça dikkat çekti.

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Görüntülendiğini fark eden Neslihan Doğrusöz, değişimi hakkında "Sakal ektirdim. Yakın zamanda yeni halimle ortaya çıkacağım" diyerek daha fazla konuşmak istemedi.

Yarışmada stilini konuşturan ve jüri üyelerinin taktirini toplayan Doğrusöz’ün bir de 2018 Bikini Fitness Şampiyonu ve milli sporcu Büşra Eyen ile ilişkisi var. İkili birlikte geçirdiği mutlu anları Instagram hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor.


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