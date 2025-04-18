Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu yeni diziye başlayacak mı? Soluğu orada aldı

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi “Kızılcık Şerbeti” son dönemde gündemden düşmüyor.

Her sahnesi olay olan dizide 'Pembe' karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun projeden ayrılması büyük ses getirmişti.

Ünlü oyuncunun diziden ayrılması izleyenlerin tepkisini çekerken Taşçıoğlu'nun yeni bir projeye başlayıp başlamayacağı merak edildi.

PAYLAŞIM GELDİ

Instagram'da dizinin senaristlerinden biri olan Zeynep Gür'ü de takipten çıkaran ünlü oyuncudan ilk paylaşım geldi.

Başarılı oyuncu diziden ayrılır ayrılmaz soluğu Datça'da aldı. Şimdilerde dinlenmek için tatile çıkan Taşçıoğlu'nun tatil karesi kısa sürede gündem oldu.