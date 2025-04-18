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Fenomen dizi Kızıl Goncalar için son kez sete çıkıldı! Ekran macerası bitiyor

Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği ekranların sevilen dizisi Kızıl Goncalar için son kez sete çıkıldı. Dizinin son çekim gününde Faruk Turgut’un da katıldığı bir veda etkinliği düzenlendi ve ekip arasında pasta kesildi. Kızıl Goncalar ekibinin vedası kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Fenomen dizi Kızıl Goncalar için son kez sete çıkıldı! Ekran macerası bitiyor
Öznur Yaslı İkier

Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Mina Demirtaş, Erkan Avcı, Mert Turak ve Tolga Tekin'in bir araya geldiği Kızıl Goncalar dizisi için son kez sete çıkıldı ve son çekimler gerçekleştirildi.

Başından beri iki sezon olarak planlanan fenomen dizi için yapımcı Faruk Turgut’un da katıldığı bir veda etkinliği düzenlendi.

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Tüm ekibin ve yapımcı Faruk Turgut'un da yer aldığı etkinlikte pasta kesildi ve başarılı projeye veda edildi.

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YORUM YAĞDI

Kızıl Goncalar ekibinin projeye veda ettiği anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. O görüntülere; 'bu ekiple yeni dizi', 'çok iyi bir diziydi', 'dizi tarihine geçti' gibi yorumlar yapıldı.

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KIZIL GONCALAR SON BÖLÜM ÖZETİ:

Meryem ve Levent hastanede amansız bir yaşam mücadelesine başlarken Cüneyd gözünü tamamen karartmıştır. Zeynep ve Mira ailelerinin yok olmasının korkusuyla baş etmeye çalışırken intikam ateşi ve suçluluk duygusuyla Selim’in peşine düşen Cüneyd’i, ona çok ihtiyaç duyan Zeynep’in sözleri de durduramayacaktır. Levent kendine gelirken, Sadi Hüdayi de olanların perde arkasını anlamaya ve Cüneyd’i kontrol altında tutmaya çabalar.

Tekkenin hanımları Meryem’in vurulmasıyla kenetlenseler de yaşananlar herkesi korkutmuştur. Naim de hem Meryem’le geçmişindeki günahlarını sorgulamakta hem de pişmanlıkla kavrulmaktadır. Meryem’in durumu kötüleşince Mira, kalp nakline ihtiyaç duyan annesinin kurtuluşunu için tehlikeli bir adım atmaya hazırlanır. Zeynep, tıpkı Cüneyd gibi onu da dizginlemek zorundadır.

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Cüneyd, Mahmut’un adamı Erhan’ı ararken Sadi’nin tüm çabalarına rağmen geri adım atmaz ama yaptıklarıyla yüzleşme arifesindeki Selim’in yerini bulmak için daha fazlasına ihtiyacı vardır. O an geldiğinde Cüneyd hayati bir karar vermek zorundadır. Ancak Meryem’in durumu kritik bir hale gelince, daha da acımasız bir seçenek Levent’in önüne sunulur. Levent Alkanlı şimdi, hayat boyu kendisinin, muhtaç olduğu Cüneyd’in ve son nefesini vermek üzere olan Meryem’in doğru bildiği her şeyin yıkılması pahasına isyan etmek ya da kadere teslim olmak arasında bir seçim yapmak zorundadır.

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Anahtar Kelimeler:
Kızıl Goncalar
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