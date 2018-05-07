Neslihan Güler gözyaşlarıyla voleybola veda etti

CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi'nde Final Four heyecanı Romanya'nın başkenti Bükreş'te yaşandı. İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano ile üçüncülük maçına çıkan Galatasaray, rakibine 3-0 mağlup olarak turnuvayı dördüncü sırada tamamladı. Sarı-kırmızılı takımda kariyerini noktalayan Neslihan Güler, gözyaşları içinde veda etti. Mücadele sonrası duygularını paylaşan Neslihan Güler, "Hayatımda ilk defa önümde ne olduğunu bilmiyorum. Çok mutluyum, herkese teşekkür ediyorum. Herkes hakkını helal etsin" dedi.

'Kariyerinde geride ne bıraktın' sorusuna deneyimli voleybolcu, “Bir omuz, iki diz, iki bilek bıraktım herhalde. Çok da bir şey bıraktığımı düşünmüyorum. Çok keyif aldığım bir şey yaptım. Ama bizim için bunu yapabilmek sınırlı. Elimden geleni yaptım. Benim üzerimde emeği geçen herkes hakkını helal etsin" diye konuştu. Kaybedilen mücadeleyi de değerlendiren Neslihan, "Final Four’da bana göre daha iyi olabilirdik. Final oynamayı hak ettiğimizi düşünüyorum ama bazen bazı şeylerin önüne geçemiyorsunuz. Kontrolünüzden çıkıyor her şey ve olmuyor. Ben gelmeden önce bir sakatlık yaşamıştım. İki tane iğne olup çıktım maça ama yine de bir şey yapmadım. Olmayınca olmuyor. 24 senede bunu öğrendim. Hepsiyle oynamak benim için büyük bir şans. Herkese çok teşekkür ediyorum. Benim için çok keyifli bir yıldı" ifadelerini kullandı.

Neslihan, kariyer planlaması ile ilgili olarak ise henüz bir planının olmadığını paylaştı. Seda Aslanyürek: Burukluk var CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi'nde Final Four heyecanı Romanya'nın başkenti Bükreş'te yaşandı. İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano ile üçüncülük maçına çıkan Galatasaray, rakibine 3-0 mağlup olarak turnuvayı dördüncü sırada tamamladı. Bu maçla birlikte kariyerini noktalayan Seda Aslanyürek, "Açıkçası buraya dördüncü olmaya gelmedik. Dünkü maçı kazanmayı ve bugün final oynamayı bekliyorduk. Ve bu şekilde bırakmayı hedefliyorduk. Ama dünkü maçı kaybedince açıkçası moraller çok bozuldu. Çok kısa bir süre olduğu için toparlayamadık. Mental anlamda sıkıntı yaşadık o yüzden maça başlarken de. Dediğim gibi bu şekilde bittiği için biraz burukluk var" diye konuştu. "Kariyerimize birçok şey sığdırdık" Sahalara veda eden bir diğer isim Neslihan Güler ile birlikte çok küçük yaşlardan beri voleybol oynadıklarını vurgulayan Seda, "O yüzden bundan sonrası nasıl olacak hiçbir fikrimiz yok. Şu an çok fazla anlamıyoruz. Herhalde gün geçtikçe daha fazla anlayacağız. Kariyerimize birçok şey sığdırdık. Birçok şey kazandık, birçok şey kaybettik. Hepsi çok güzel şeylerdi. İnşallah bundan sonra yeni nesiller çıtayı daha da yukarıya taşır" ifadelerini kullandı.