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Neslişah Alkoçlar, eşi Engin Altan Düzyatan’ın saçlarını kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2020 17:42 | Son Güncelleme

Neslişah Alkoçlar, corona virüsü nedeniyle ailesi ile birlikte ev karantinasında. Alkoçlar, karantinanın 26'ncı gününde eşi Engin Altan'ın saçlarını kesti...

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, saçlarını eşine emanet etti. Corona virüsü nedeniyle herkesin kendini karantinaya aldığı şu günlerde, Aslışah Alkoçlar paylaştığı video ile tebessüm ettirdi.

“Gün: 26 ve bizim evde durumlar böyle” diyen Alkoçlar eşinin saçlarını kestiği görüntüleri Instagram hesabından paylaştı ve “Altan saçlarından memnun. Çocuklara da güzel bir anı oldu. Bu zor zamanlar da ufak mutluluklar, anlar yaratabilmek ne kadar değerli. İyi günde kötü günde karantinada” dedi.

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