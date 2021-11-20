Nesrin Cavadzade’den öpüşme yasağı açıklaması! Son noktayı koydu

Sevilen oyuncular Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, Yasak Elma dizisinin setinde aşk yaşamaya başlamıştı. Nesrin Cavadzade şu sıralar Üç Kuruş dizisinde rol alırken sevgilisi Gökhan Alkan Kalp Yarası adlı dizide rol alıyor.

Çekimleri Antakya’da süren Kalp Yarası dizisi nedeniyle Gökhan Alkan ve Nesrin Cavadzade, ilişkilerini uzak mesafeden de olsa sürdürmeye devam ediyorlar. Aralarında kimi zaman ayrıldıkları şeklinde haberler çıksa da yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla bu söylentilere de yanıt veriyor.

ÖPÜŞME YASAĞI!

Geçtiğimiz günlerde Nesrin Cavadzade’nin dizide öpüşme sahnesi olan sevgilisi Gökhan Alkan’a müdahil olduğu şeklinde dedikodular dolaşmaya başladı.

Nesrin Cavadzade, 20 yıldır emek verdiği sektörde, bu tür bir yasaklama tavrının ne kendisine yakışmayacağı ne de karşısındaki kişinin bunu kabul edecek kadar mesleğinin gereklerini görmezden gelebileceğini aktaran bir mesajı Instagram sayfasından yayınladı.

"DARISI ANLAMAYANLARIN BAŞINA"

Cavadzade, hakkında çıkan iddialar üzerine yaptığı açıklamada, isminin kullanılarak kimi kişilerin kendilerini gündemde tutmaya çalıştıklarını gördüğünü, bugüne kadar sessiz kaldığını ancak artık çizginin aşıldığını ifade ederek mesleğine dil uzatıldığı görüşüyle, sevgilisi bile olsa kimsenin sanatına müdahale edemeyeceğini ve kendisininkine de ettirmeyeceğini açık bir dille ortaya koydu.

Nesrin Cavadzade sözlerini “Benim yaptığım işe kimsenin karışmayacağı gerçeği gibi ben de kimsenin işine karışamam. Ayrıca oyunculuk sanatını anlamak için önümde 20 yılım vardı, emin olun anladım. Darısı anlamayanların başına. Sevgilerimle” diyerek tamamladı.

