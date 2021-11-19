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Nesrin Cavadzade'den sevgilisi Gökhan Alkan'a veto! Öpüşme yasağı geldi

19.11.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nesrin Cavadzade'nin, bir yıldır aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu olan Gökhan Alkan'a, 'Kalp Yarası' dizisindeki partneri Yağmur Tanrısevsin'le öpüşmesini yasakladığı iddia edildi.

Nesrin Cavadzade'den sevgilisi Gökhan Alkan'a veto! Öpüşme yasağı geldi

Nesrin Cavadzade'nin, 'Yasak Elma' setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı ve şimdilerde evlilik hazırlığı yaptığı Gökhan Alkan'a öpüşme yasağı getirdiği konuşuluyor.

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Uçankuş'ta yer alan habere göre; 'Üç Kuruş' dizisi ile ekranlara dönen güzel oyuncunun, sevgilisinin rol aldığı 'Kalp Yarası'ndaki partneri Yağmur Tanrısevsin'le öpüşmesini istemediği ileri sürüldü.

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ÖPÜŞME SAHNESİ YOK!

Son bölümlerde 'Ferit' karakterini canlandıran Gökhan Alkan ile dizinin 'Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin'in öpüşme sahnesinin olmadığı da dikkatlerden kaçmadı.

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Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz günlerde 'Kalp Yarası'nın çekilerinin gerçekleştiği Antakya'ya giderek, hem seti ziyaret etmiş hem de şehri gezmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Nesrin Cavadzade
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