Nesrin Cavadzade'den sevgilisi Gökhan Alkan'a veto! Öpüşme yasağı geldi

Nesrin Cavadzade'nin, 'Yasak Elma' setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı ve şimdilerde evlilik hazırlığı yaptığı Gökhan Alkan'a öpüşme yasağı getirdiği konuşuluyor.

Uçankuş'ta yer alan habere göre; 'Üç Kuruş' dizisi ile ekranlara dönen güzel oyuncunun, sevgilisinin rol aldığı 'Kalp Yarası'ndaki partneri Yağmur Tanrısevsin'le öpüşmesini istemediği ileri sürüldü.

ÖPÜŞME SAHNESİ YOK!

Son bölümlerde 'Ferit' karakterini canlandıran Gökhan Alkan ile dizinin 'Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin'in öpüşme sahnesinin olmadığı da dikkatlerden kaçmadı.



Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz günlerde 'Kalp Yarası'nın çekilerinin gerçekleştiği Antakya'ya giderek, hem seti ziyaret etmiş hem de şehri gezmişti.



