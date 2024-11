Netflix Aralık'ta o film ve dizileri kaldırıyor: Favori yapımlarınız gidiyor

Netflix, yaklaşan tatil dönemi için hazırlıklara başlarken, Aralık ayında 60’tan fazla film ve diziyi kütüphanesinden kaldıracak. Bu karar, platformun kullanıcılarını üzecek gibi görünüyor, çünkü birçok ikonik yapım da listede yer alıyor.

Public Enemies, Erin Brockovich, Green Lantern, Whiplash, Talladega Nights ve In Bruges gibi popüler yapımlar, Netflix'in kütüphanesinden silinecek başlıca eserlerden sadece birkaçı.

Bir Netflix orijinali olan Meteor Garden da kaldırılacak içerikler arasında. Platform, Noel dönemi yoğunluğuna hazırlık olarak bazı içeriklerini sonlandırma kararı aldı.

Netflix, her ay çok sayıda yapımı kaldırıyor ve genellikle abonelerini önceden bilgilendirmeden bu değişiklikleri gerçekleştiriyor. Kaldırılacak yapımlardan bazıları şöyle:

A Beautiful Life (2011)

Accident (2009)

Battleship (2012)

Blind Detective (2013)

Don’t G0 Breaking My Heart (2011)

Erin Brockovich (2000)

In Bruges (2008)

Inside the Real Narcos (2018)

The Haunted House (1 Season)

Inborn Pair (1 Season)

Kicking and Screaming (1995)

Life Without Principle (2011)

Look for a Star (2009)

Meteor Garden (1 Season) N

Miles Davis: Birth of the Cool (2019)

Nocturnal Animals (2016)