MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Netflix Aralık'ta o film ve dizileri kaldırıyor: Favori yapımlarınız gidiyor

Netflix Aralık'ta o film ve dizileri kaldırıyor: Favori yapımlarınız gidiyor

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.11.2024 10:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix kararını verdi; 60'dan fazla dizi ve filmi kaldırma hamlesiyle dikkat çekti. Sevdiğiniz yapımları artık Netflix'te göremeyebilirsiniz. İşte Netflix'in yayından kaldıracağı dizi ve filmlerin bazıları...

Netflix Aralık'ta o film ve dizileri kaldırıyor: Favori yapımlarınız gidiyor

Netflix, yaklaşan tatil dönemi için hazırlıklara başlarken, Aralık ayında 60’tan fazla film ve diziyi kütüphanesinden kaldıracak. Bu karar, platformun kullanıcılarını üzecek gibi görünüyor, çünkü birçok ikonik yapım da listede yer alıyor.

Public Enemies, Erin Brockovich, Green Lantern, Whiplash, Talladega Nights ve In Bruges gibi popüler yapımlar, Netflix'in kütüphanesinden silinecek başlıca eserlerden sadece birkaçı.

Bir Netflix orijinali olan Meteor Garden da kaldırılacak içerikler arasında. Platform, Noel dönemi yoğunluğuna hazırlık olarak bazı içeriklerini sonlandırma kararı aldı.

Netflix, her ay çok sayıda yapımı kaldırıyor ve genellikle abonelerini önceden bilgilendirmeden bu değişiklikleri gerçekleştiriyor. Kaldırılacak yapımlardan bazıları şöyle:

Ekran görüntüsü 2024-11-25 100922

A Beautiful Life (2011)
Accident (2009)
Battleship (2012)
Blind Detective (2013)
Don’t G0 Breaking My Heart (2011)
Erin Brockovich (2000)
In Bruges (2008)
Inside the Real Narcos (2018)
The Haunted House (1 Season)
Inborn Pair (1 Season)
Kicking and Screaming (1995)
Life Without Principle (2011)
Look for a Star (2009)
Meteor Garden (1 Season) N
Miles Davis: Birth of the Cool (2019)
Nocturnal Animals (2016)

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Netflix
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çinli otomobil devi BYD tüm tepkilere rağmen araç yetiştiremiyor

Çinli otomobil devi BYD tüm tepkilere rağmen araç yetiştiremiyor

Litvanya şokta! Uçak binaya çarptı: Büyük patlama yaşandı, ölü ve yaralılar var

Litvanya şokta! Uçak binaya çarptı: Büyük patlama yaşandı, ölü ve yaralılar var

Mahsur kalan 787 vatandaş kurtarılarak misafirhanelere yerleştirildi! 5 çobandan biri hayatını kaybetti: Kent kabusu yaşıyor... 'Zorunlu olmadıkça çıkmayın'

Mahsur kalan 787 vatandaş kurtarılarak misafirhanelere yerleştirildi! 5 çobandan biri hayatını kaybetti: Kent kabusu yaşıyor... 'Zorunlu olmadıkça çıkmayın'

Tekirdağ'da şüpheli ölüm! Sıla bebeğin teyzesi hayatını kaybetti

Tekirdağ'da şüpheli ölüm! Sıla bebeğin teyzesi hayatını kaybetti

Sosyal medyayı ikiye böldü! "Karım doğururken benim Maraş'ta ne işim var?"

Sosyal medyayı ikiye böldü! "Karım doğururken benim Maraş'ta ne işim var?"

O sözüyle milletvekilini kızdırdı! Tepki yağdı, özür diledi!

O sözüyle milletvekilini kızdırdı! Tepki yağdı, özür diledi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev indirimler burada

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev indirimler burada

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.