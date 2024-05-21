Netflix duyurdu! Oyuncularla birlikte açıkladılar... 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinin 2. sezonu geliyor

Serenay Sarıkaya başrolündeki dizinin ilk sezonu 9 Mayıs'ta izleyiciyle buluştu. Özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandıran Ece Yörenç imzalı dizinin ikinci sezon müjdesi verildi. Yönetmenliğini Bertan Başaran üstlendiği 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinin X (Twitter) hesabından, 'Ve beklenen haberi getirdim... Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezonuyla geri dönüyor!' notuyla yapılan paylaşım hayranlarını gülümsetti.

Ve beklenen haberi getirdim... Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezonuyla geri dönüyor! pic.twitter.com/2hEHNnUArB — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) May 20, 2024

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ DİZİSİ KONUSU

Başarılı avukat Leyla Taylan ihanetle biten ilk aşkının acısından kurtulmak için kendini yıllar sonra yeniden flört dünyasına atar. Arkadaşları ve yakışıklı şef Şeyyaz’ın yardımıyla ayrılığın acısından sıyrılıp “yılın boşanma davası” sayılan bir davada ünlü üçüncü eş Tuba Tepelioğlu’nun vekili olur. Karşısında 15 yıl içinde üç kadınla evlenip boşanmış ilişki katili bir koleksiyoner olan Cem Murathan bulunmaktadır. Leyla, “hem suçlu hem güçlü” olan bu “narsist” adama karşı müvekkilini en ateşli şekilde savunacaktır. Ancak o ateşle ortalık toz duman olur.







