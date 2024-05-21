Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Sinema Tv
    4. Netflix duyurdu! Oyuncularla birlikte açıkladılar... 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinin 2. sezonu geliyor

    Netflix duyurdu! Oyuncularla birlikte açıkladılar... 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinin 2. sezonu geliyor

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    21.05.2024 13:16
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Boran Kuzum ve Hakan Kurtaş'ın yer aldığı Netflix dizisi 'Kimler Geldi Kimler Geçti' ikinci sezon onayını aldı. Netflix Türkiye'nin X (Twitter) hesabından yapılan resmi açıklamada oyuncuların parmaklarıyla 2 işareti yaptığı bir videoyla 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinin 2. sezonun müjdesi verildi.

    Serenay Sarıkaya başrolündeki dizinin ilk sezonu 9 Mayıs'ta izleyiciyle buluştu. Özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandıran Ece Yörenç imzalı dizinin ikinci sezon müjdesi verildi. Yönetmenliğini Bertan Başaran üstlendiği 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinin X (Twitter) hesabından, 'Ve beklenen haberi getirdim... Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezonuyla geri dönüyor!' notuyla yapılan paylaşım hayranlarını gülümsetti.

    KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ DİZİSİ KONUSU

    33

    Başarılı avukat Leyla Taylan ihanetle biten ilk aşkının acısından kurtulmak için kendini yıllar sonra yeniden flört dünyasına atar. Arkadaşları ve yakışıklı şef Şeyyaz’ın yardımıyla ayrılığın acısından sıyrılıp “yılın boşanma davası” sayılan bir davada ünlü üçüncü eş Tuba Tepelioğlu’nun vekili olur. Karşısında 15 yıl içinde üç kadınla evlenip boşanmış ilişki katili bir koleksiyoner olan Cem Murathan bulunmaktadır. Leyla, “hem suçlu hem güçlü” olan bu “narsist” adama karşı müvekkilini en ateşli şekilde savunacaktır. Ancak o ateşle ortalık toz duman olur.

    Mynet Youtube


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Süpermarket sahibiyle kavga etti! Dükkanın ortasına dışkısını yaptıSüpermarket sahibiyle kavga etti! Dükkanın ortasına dışkısını yaptı
    Cani gelin engelli kayınvalidesi uyurken yatağını ateşe verdiCani gelin engelli kayınvalidesi uyurken yatağını ateşe verdi
    Olay doğum günü kutlaması! 'Bedava sarılma' diyerek gezdiOlay doğum günü kutlaması! 'Bedava sarılma' diyerek gezdi
    Anahtar Kelimeler:
    Netflix kimler geldi kimler geçti
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Borsa İstanbul’da baş döndüren rekor: Yeni hedef 20.000 puan!

    Borsa İstanbul’da baş döndüren rekor: Yeni hedef 20.000 puan!

    Roma gezisi tartışması devam ediyor! Erdoğan da eleştirmişti: İmamoğlu'ndan tek cümlelik yanıt

    Roma gezisi tartışması devam ediyor! Erdoğan da eleştirmişti: İmamoğlu'ndan tek cümlelik yanıt

    Süpermarket sahibiyle kavga etti! Dükkanın ortasına dışkısını yaptı

    Süpermarket sahibiyle kavga etti! Dükkanın ortasına dışkısını yaptı

    Gelinin eski sevgilisi düğüne katıldı! Damadın elini sıkacak gibi yaptı ve...

    Gelinin eski sevgilisi düğüne katıldı! Damadın elini sıkacak gibi yaptı ve...

    63 yaşındaki şeker babama aşık oldum bu gerçek

    63 yaşındaki şeker babama aşık oldum bu gerçek

    Cani gelin engelli kayınvalidesi uyurken yatağını ateşe verdi

    Cani gelin engelli kayınvalidesi uyurken yatağını ateşe verdi

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple indirimleri başladı!

    Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple indirimleri başladı!

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Columbia marka ayakkabılar, ceketler, tişörtler indirime girdi

    Columbia marka ayakkabılar, ceketler, tişörtler indirime girdi

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.