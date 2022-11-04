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Pembeler içindeki Kenan Doğulu ve Beren Saat sosyal medyada dalga konusu oldu

04.11.2022 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netlix'in, dün gece gerçekleşen etkinliğine pek çok ünlü isim katıldı. Platform, Türkiye’deki altıncı yılını geride bırakırken bugüne kadar imza attığı yapımları ve yeni sezonda yer alacak içeriklerini görkemli bir geceyle kutladı. Geceye el ele katılan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, tercih ettiği kıyafetlerden dolayı sosyal medyada dalga konusu oldu.

Pembeler içindeki Kenan Doğulu ve Beren Saat sosyal medyada dalga konusu oldu

Türkiye'de 6. yılını kutlayan Netflix, pek çok ünlü ismin katılımıyla eğlenceli bir etkinlik düzenlenledi.

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Pek çok ünlü isim tercih ettiği kıyafetle dikkat çekerken, geceye damga vuran isimler Kenan Doğulu ve Beren Saat oldu.

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Pembeler içinde el ele geceye katılan çiftin fotoğrafları sosyal medyada dalga konusu oldu.

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İkilinin fotoğraflarını görenler, 'Kenan ve Beren bundan sonra hayatlarına pamuk şeker olarak devam etme kararı aldı' diyerek kıyafetlerini ti'ye aldılar.

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İşte Kenan ve Beren'in çok konuşulan o kıyafetleri....

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