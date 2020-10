Netflix’in 2020’de en çok izlenen dizisi Ratched oldu

American Horror Story’nin yakaladığı başarının ardından televizyon dünyasının en etkili isimlerinden biri hâline gelen ve American Crime Story, Feud, Pose gibi dizilere imza atan Ryan Murphy‘nin Netflix çatısı altında hazırladığı Ratched, 18 Eylül’de izleyici ile buluştu.

Ryan Murphy dizilerinin değişilmez parçalarından biri hâline gelen Sarah Paulson‘ın başrolünü üstlendiği dizi, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Dünyanın dört bir yanında Netflix’in en çok izlenenler listesinin ilk sırasına yerleşen dizi, izleyicilerden gördüğü bu yoğun ilgiyle Netflix’in 2020’de en çok izlenen yeni dizisi oldu.

Netflix, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Ratched’ın yayınlanmasının üzerinden geçen dört haftada 48 milyon Netflix abonesi tarafından izlendiğini duyurdu, bunun da diziyi Netflix’in 2020’de en çok izlenen yeni dizisi yaptığını açıkladı.

Ryan Murphy’nin senaryosunu Evan Romansky ile birlikte kaleme aldığı dizi, Miloš Forman’ın 1975 yapımı filmi Guguk Kuşu – One Flew Over the Cuckoo’s Nest‘in öncesinde yaşananları anlatıyor. Adından da anlaşılabileceği gibi hikâyenin merkezinde, One Flew Over the Cuckoo’s Nest’in acımasız hemşiresi Mildred Ratched yer alıyor. Filmde Louise Fletcher’ın hayat verdiği karakteri dizide Sarah Paulson canlandırıyor.