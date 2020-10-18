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Netflix’in 2020’de en çok izlenen dizisi Ratched oldu

18.10.2020 09:46 | Son Güncelleme:
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Netflix’in 2020’de en çok izlenen dizisi Ratched oldu

Ratched herkesin ilgisini çekti. İlk ayında 48 milyon Netflix abonesi tarafından izlenen Ratched, Netflix’in 2020’de en çok izlenen yeni dizisi oldu.

American Horror Story’nin yakaladığı başarının ardından televizyon dünyasının en etkili isimlerinden biri hâline gelen ve American Crime Story, Feud, Pose gibi dizilere imza atan Ryan Murphy‘nin Netflix çatısı altında hazırladığı Ratched, 18 Eylül’de izleyici ile buluştu.

Ryan Murphy dizilerinin değişilmez parçalarından biri hâline gelen Sarah Paulson‘ın başrolünü üstlendiği dizi, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Dünyanın dört bir yanında Netflix’in en çok izlenenler listesinin ilk sırasına yerleşen dizi, izleyicilerden gördüğü bu yoğun ilgiyle Netflix’in 2020’de en çok izlenen yeni dizisi oldu.

Netflix, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Ratched’ın yayınlanmasının üzerinden geçen dört haftada 48 milyon Netflix abonesi tarafından izlendiğini duyurdu, bunun da diziyi Netflix’in 2020’de en çok izlenen yeni dizisi yaptığını açıkladı.

RATCHED KONUSU NE?

Ryan Murphy’nin senaryosunu Evan Romansky ile birlikte kaleme aldığı dizi, Miloš Forman’ın 1975 yapımı filmi Guguk Kuşu – One Flew Over the Cuckoo’s Nest‘in öncesinde yaşananları anlatıyor. Adından da anlaşılabileceği gibi hikâyenin merkezinde, One Flew Over the Cuckoo’s Nest’in acımasız hemşiresi Mildred Ratched yer alıyor. Filmde Louise Fletcher’ın hayat verdiği karakteri dizide Sarah Paulson canlandırıyor.

Ryan Murphy dizilerinden alışık olduğumuz üzere, Ratched da oldukça zengin bir oyuncu kadrosuna sahip. Dizinin oyuncu kadrosunda Sarah Paulson’a Cynthia Nixon, Sharon Stone, Charlie Carver, Judy Davis, Liz Femi, Sophie Okonedo, Finn Wittrock, Jon Briones, Alice Englert, Vincent D’Onofrio, Corey Stoll ve Amanda Plummer gibi önemli isimler eşlik ediyor.

Ryan Murphy’nin “feminist bir korku hikâyesi” olarak nitelendirdiği ve Hannibal Lecter’ın kadın versiyonu olarak gördüğünü söylediği Hemşire Ratched’ın 1947 yılından sonraki hayatını merkeze alacak Netflix dizisinin yapımcıları arasında Michael Douglas da yer alıyor.

İzleyicileri 1947 yılına, yani One Flew Over the Cuckoo’s Nest’in yaklaşık 10 yıl öncesine götüren dizi, deneysel tedavilerin uygulandığı bir akıl hastanesinde çalışmaya başlayan Mildred’ın filmde gördüğümüz acımasız hemşireye nasıl dönüştüğünü anlatıyor.

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