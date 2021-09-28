Netflix, Sex/Life'a 2. sezon onayı verdi

Komedi, dram ve romantizmi birleştiren Sex/Life, kaldığı yerden devam edecek. 25 Haziran tarihinde Netflix üzerinden prömiyerini yapan ve sosyal medyanın gündeminden düşmeyen dizi, 2. sezonunu yapacak. Açıklamalara göre Sex/Life'ın yüksek izlenme oranları bulunuyor. Stacy Rukeyser'ın yaratıcısı olduğu dizi, yayın tarihinden itibaren 4 hafta boyunca 1.44 milyar dakika boyunca izlenmiş.

SEX/LİFE KONUSU

Banliyöde yaşayan Billie iyi bir anne ve eştir. Cooper ile evlenmeden önce Billie'nin bambaşka bir hayatı vardır. Billie, iki küçük çocuğuyla günlük aile hayatına bağlı olsa da geçmişe özlem duyar. Özellikle eski erkek arkadaşı Brad ile olan ilişkisine özlem duyan Billie'nin hayatı, eski sevgilisinin yeniden hayatına girmesiyle bambaşka bir hal alır. Billie, cesur cinsel geçmişi ve mevcut yaşamı arasında ikilemde kalır.

SEX/LİFE OYUNCU KADROSU

Sex/Life'ın oyuncu kadrosunda Sarah Shahi'nin yanı sıra Mike Vogel, Adam Demos, Margaret Odette, Jonathan Sadowski gibi isimler yer alıyor. Dizi, 44 Chapters About 4 Men isimli kitaptan ilhamla hayata geçirildi. Toronto'da çekimleri yapılan Sex/Life'ın ne zaman ekranlara döneceği şimdilik bilinmiyor.

