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Netflix’ten çok tartışılacak karar! Prenses Diana röportajı The Crown’da gösterilecek

26.10.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix, Kraliyet Ailesini kızdıracak bir hamle yaparak tartışmalı BBC’de yayınlanan Prenses Diana, Martin Bashir röportajını The Crown dizisinde gösterecek. The Crown dizisi Karaliçe Elizabeth’in tahtı çıkış yıllarından bugüne kadar olan yolculuğunu konu alıyor.

Netflix’ten çok tartışılacak karar! Prenses Diana röportajı The Crown’da gösterilecek

İngiliz Kraliyet Ailesini konu alan Netflix yapımı The Crown dizisi yeni sezon bölümlerinde, Prenses Diana'nın olay yaratan Martin Bashir röportajına yer verecek. Röportaj yayınlandığı dönem büyük yankı uyandırmış ve programı birçok insan kınayarak tepkisini göstermişti.

Röportajda Diana, evlilik dışı bir ilişki yaşadığını itiraf etti ve Charles'ın şimdiki eşi Camilla ile olan ilişkisine atıfta bulunarak herkesi çok şaşırtmıştı.

"KRİTİK BİR AN"

Dizinin yeni sezonunda, Prenses Diana’nın 1995’te BBC Panorama programı için Martin Bashir’le yaptığı röportaj da yer alacak. Daily Mail’e konuşan ismini vermeyen bir kaynak, “The Crown’un yaratıcıları röportajı beşinci sezon için kritik bir an olarak görüyor. O yüzden buna büyük bir yatırım yapıyorlar” dedi.

BBC ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Netflix’in bu adımına başta Prens William ve Prens Harry’nin ne tepki vereceği merak konusu. Prens William, belgeselin bir daha asla yayınlanmaması gerektiğini savunurken, Netflix’le ABD’ye yerleştikten sonra milyonlarca dolarlık anlaşma yapan Prens Harry de ağabeyine destek çıkmıştı.

Sahte belge ve iddialarla Prenses Diana’yı ikna ederek röportaj yapan Martin Bashir, BBC’nin yıllar sonra yaptığı soruşturmanın ardından editoryal kuralları ihlal etmekten suçlu bulundu. BBC röportaj nedeniyle Kraliyet ailesinden özür dilemişti.


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