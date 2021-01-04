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Netflix'ten yeni yerli dizi! 50m2

04.01.2021 11:32 | Son Güncelleme:
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Yeniden doğmak için 50 metrekareye ihtiyacı var. Ancak 50 metrekareye kaç hayat sığar? Engin Öztürk’ün başrolünde olduğu 50m2, 27 Ocak’ta tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix’te!

İkinci bir şansı elde etmek kolay ama onu değerlendirmek sanıldığından daha zordur. Gölge, kendisini büyüten Servet Nadir’in kirli işlerini yapmaktadır.

Çocukluğuna dair hiçbir şey hatırlamayan Gölge, kendisini geçmişe bağlayan fotoğrafın peşinde koşmaktadır. Fotoğraftakilerin kim olduğunu araştırdıkça aslında bir yalanın içinde yaşadığını anlar. Servet Nadir’in sırlarıyla beraber kaçan Gölge, Güzelce Mahallesindeki 50 metrekarelik terzi dükkanına sığınır. Mahalleli onu ölen terzi Adil’in oğlu Adem zanneder. Karanlık geçmişinin köşeye sıkıştırdığı Gölge’nin gidecek başka bir yeri yoktur ve yeni kimliğiyle 50 metrekarelik terzi dükkanında yaşamaya başlar. Ne kadar zorlu olsa da mahalle Gölge’yi, Gölge de mahalleyi değiştirecektir.

Yaratıcı / Yönetmen: Burak Aksak
Yönetmen: Selçuk Aydemir ve Burak Aksak
Yapımcı: BKM

21wqa

OYUNCU KADROSU

Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Kürşat Alnıaçık, Cengiz Bozkurt, Tolga Tekin, Yiğit Kirazcı, Özgür Emre Yıldırım, Tuncay Beyazıt, Tuğçe Karabacak, Hasan Yalnızoğlu, Murat Kılıç ve Gürkan Uygun

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