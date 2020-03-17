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Netflix The Witcher'ın çekimlerini durdurdu!

DİZİ HABERLERİ  | 17.03.2020 11:39 | Son Güncelleme

Netflix, oyuncuların ve çalışanların güvenliklerini sağlama amacıyla en çok izlenen dizilerinden The Witcher'ın ikinci sezon çekimlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Netflix The Witcher'ın çekimlerini durdurdu!

Çin'in Vuhan şehrinden dünyaya yayılan ve küresel salgın ilan edilen yeni tip Coronavirus salgını (Covid-19), sinema ve dizi sektörünü de etkiliyor. Netflix, oyuncuların ve çalışanların güvenliklerini sağlama amacıyla The Witcher dizisinin ikinci sezon çekimlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi yani küresel salgın olarak ilan ettiği Coronavirus; spor müsabakaları, turnuvalar, kültürel faaliyetler ve siyaset gibi dizi ve film sektörünü de etkisi altına aldı.

Şu anda birçok stüdyo, çalışanları salgından korumak amacıyla devam eden projelerinde üretimi durduruyor. Ve şimdi bu yapımların arasında The Witcher da dahil oldu. Dijital yayın devi Netflix, sevilen dizisinin ikinci sezon çekimlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Dizinin ikinci sezonu için henüz resmi bir çıkış tarihi bulunmuyor.

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Anahtar Kelimeler:
netflix, the witcher,

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