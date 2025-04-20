SPOR

77
72
51
50
49
48
42
42
42
40
40
40
37
37
34
31
31
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Mourinho maç sonunda kendisine sorulan soru sonrası çılgına döndü! "Amacınız ne?"

Mourinho maç sonunda kendisine sorulan soru sonrası çılgına döndü! "Amacınız ne?"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
20.04.2025 21:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor ile 3-3 berabere kalan ve zirve yarışında önemli bir yara alan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho karşılaşmanın ardından kendisine yöneltilen bir soru karşısında çok sinirlendi. İşte detaylar...

Mourinho maç sonunda kendisine sorulan soru sonrası çılgına döndü! "Amacınız ne?"

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de Jose Mourinho 90+4. dakikasında kalesinde gördüğü golle mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrılırkenşampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

Öte yandan Mourinho maç sonunda yayıncı kuruluşun muhabirinin sorusu sonrası çok sinirlendi.

Yayıncı kuruluş muhabirinin kendisine "Birçok eksiği olan Kayserispor'dan 3 gol yediniz. Sebebi nedir?" sorusunu sorması üzerine sinirlenen Portekizli hoca sert bir çıkış yaptı.

MOURINHO ÇOK SİNİRLENDİ

Screenshot_13

"Maç sonrası ilk sorunuzda, Kayserispor'un eksik oyuncularını sordunuz. Neden? 10-12 yaşın altında oyuncular mı, profesyoneller ve kadronun bir parçası olan oyuncular. Dürüstlük ve onura sahip oyuncular. Amacınız nedir! 3 soru sordunuz, 2 kere eksik oyunculardan bahsettiniz?"

"MAÇI KONUŞALIM"

Screenshot_14

"Onların yerine oynayan oyuncuların hırsları vardı. Maçı konuşmak istiyorsanız maçı konuşalım."

"KONTRATAKLARI DURDURAMADIK"

Screenshot_15

"Rakibimizin her hızlı atağı bizler için tehlikeli oldu. Çok top kaybettik. Attıkları gollerin hepsi, yapmamız gereken top kayıplarından geldi. Rakibi tebrik ediyorum ama bunlar bizim hatalarımızdı. Seba'nın kaybetmiş olduğu toptan sonra kontrayı durduramadık, 2-1 geriye düştük. Her şeyi risk ettik, tek stoper Skriniar'la oynadık. Maçı 3-2'ye getirdik. 3-2'den sonra Nesyri oyunu bitirebilirdi. Fred'in kaybettiği toptan sonra orta geldi, Bright stoper olmadığı için alanı kapatamadı ve golü yedik. Garip bir maçtı. Rakibin de hakkını teslim ediyorum. 4-2 yapacak pozisyonumuz vardı. 3-3'ten sonra Skriniar'ın direkten dönen topu vardı. Sahada istikrarlı değildik, iniş çıkışlar vardı."

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Fenerbahçe Fenerbahçe
3 - 3
Bellona Kayserispor Bellona Kayserispor

Talisca'dan maç sonu açıklaması: 'Beraberlik...'Talisca'dan maç sonu açıklaması: 'Beraberlik...'
Kadıköy'de beraberlik sonrası ortalık karıştı! Taraftarlar stadı terk etmiyor... DJ kabinine saldırı!Kadıköy'de beraberlik sonrası ortalık karıştı! Taraftarlar stadı terk etmiyor... DJ kabinine saldırı!
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe mourinho
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Öğrense çok iyi kazanç' 50 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar

'Öğrense çok iyi kazanç' 50 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar

Geçtiğimiz hafta gözaltına alınmıştı! Rasim Ozan Kütahyalı'dan veda mesajı...

Geçtiğimiz hafta gözaltına alınmıştı! Rasim Ozan Kütahyalı'dan veda mesajı...

Kadıköy'de beraberlik sonrası ortalık karıştı! Taraftarlar stadı terk etmiyor... DJ kabinine saldırı!

Kadıköy'de beraberlik sonrası ortalık karıştı! Taraftarlar stadı terk etmiyor... DJ kabinine saldırı!

Kadıköy'de inanılmaz maç! F.Bahçe 90+4'te yıkıldı...

Kadıköy'de inanılmaz maç! F.Bahçe 90+4'te yıkıldı...

İnfaz görüntüleri ortaya çıkmıştı! O ismi görevden aldılar

İnfaz görüntüleri ortaya çıkmıştı! O ismi görevden aldılar

Mourinho maç sonunda çılgına döndü! "Amacınız ne?"

Mourinho maç sonunda çılgına döndü! "Amacınız ne?"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

U.S.Polo, La Roche, Cosori... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

U.S.Polo, La Roche, Cosori... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.