Netkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde dersler online ortamda başladı

İSTANBUL (AA) - Kovid-19 salgını sürecinde eğitime devam eden Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2019-2020 akademik yaz dönemi için ders başı yaptı. Dersler uzaktan eğitim yöntemiyle online interaktif ders formatında yapılıyor.

Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi açıklamasına göre, üniversitesin hukuk fakültesinin ilk dönem dersleri 2019-2020 yaz döneminde tamamlanacak.

2020-2021 Güz döneminde hem ikinci dönem dersleri yapılacak hem de yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için ilk dönem dersleri verilecek.

İkinci üniversite olarak eğitim veren Netkent Üniversitesi'nin hukuk fakültesine, herhangi bir lisans diplomasına sahip ya da bir lisans programında eğitimine devam eden öğrenciler kabul ediliyor.

Ayrıca, üniversitenin 2019-2020 akademik yaz dönemi kayıtları 19 Haziran'a kadar devam edecek.

Üniversitenin 2020-2021 güz dönemi için kayıtları ise sürüyor.

Netkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin kadrosunda ceza hukukçusu Prof. Dr. Köksal Bayraktar hukuk fakültesinde onursal başkan ve üniversitede mütevelli heyeti üyesi olarak görev yapıyor.