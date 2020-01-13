Nets'in all-star oyuncusu Kyrie Irving 2 ay sonra parkelere döndü

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) sakatlığı yüzünden 2 aydır sahalardan uzak kalan Brooklyn Nets oyuncusu Kyrie Irving, 108-86 kazandıkları Atlanta Hawks maçında 21 sayı attı.
NBA'e 7 maçla devam edildi. Sağ omzundaki sakatlık sebebiyle 26 karşılaşma kaçıran all-star oyun kurucu Irving, takımı Nets'in Hawks'u ağırladığı mücadelede formasına kavuştu.
Nets, 20 dakika sahada kalan Irving'in 11'de 10 isabetle 21 kaydettiği müsabakayı 108-86 kazandı. Nets'te Taurean Prince 14 sayı, 5 ribaunt, Jarrett Allen da 10 sayı, 12 ribaunt üretti. Hawks cephesinde 20 sayı, 5 top çalmayla oynayan Cam Reddish'in gayreti, mağlubiyeti önleyemedi.
New York Knicks-Miami Heat: 124-121
Washington Wizards-Utah Jazz: 116-127
Brooklyn Nets-Atlanta Hawks: 108-86
Toronto Raptors-San Antonio Spurs: 104-105
Memphis Grizzlies-Golden State Warriors: 122-102
Denver Nuggets-Los Angeles Clippers: 114-104
Phoenix Suns-Charlotte Hornets: 100-92
(AA)
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