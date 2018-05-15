Netta'nın Eurovision'u kazanmasında müthiş Şampiyonar Ligi ve Dünya Kupası tesadüfü!

İsrail'in Eurovision'un kazanmasının sportif bir anlamı yok ancak Mister Chip adlı ünlü Twitter kullanıcısının dikkat çektiği bir tesadüfler silsilesi spor basınını da Eurovision konusunda eğilmeye itti.

Mister Chip kim diyebilirsiniz. Hemen anlatalım:

Onda Cero, ESPN ve AS gazetesi için çalışan bir spor yazarı. Futbolla ilgili dikkat çekici bağlantıları bulmasıyla ünlü. Şimdi gelelim Mister Chip'in ilginç teorisine...

Eurovision, Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası finallerinin sonucunu etkileyebilir mi?

Mister Chip'e göre Eurovision'u İsrail'in kazanması Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası'yla doğrudan ilgili. Yani o öyle olabileceğini düşünüyor.

İsrail, Eurovision'u şu ana kadar üç kez kazandı. 1978, 1998 ve 2018'de zafere ulaşan İsrail'in her üç zaferi arasında 20 yıllık fark bulunuyor.

1978'de İsrail, Eurovision'u kazandığında futbolda Avrupa'nın en büyük kupasını Liverpool kazanmıştı, 1998'de İsrail Eurovision'u kazandığında ise Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid olmuştu. Misetr Chip, İsrail 2018'de yine Eurovision'u kazanırken Liverpool ile Real Madrid'in finalde eşleşmesinin tesadüf olmayabileceğini düşünüyor.