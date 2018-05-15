SPOR

Netta'nın Eurovision'u kazanmasında müthiş Şampiyonar Ligi ve Dünya Kupası tesadüfü!

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 15.05.2018 11:11 | Son Güncelleme

Eurovision 2018'i İsrail'i temsil eden Netta, Toy şarkısıyla kazandı. Normal şartlarda bunun spor açısından bir haber değeri yok ama ortada normal olmayan bir durum var, hem Şampiyonlar Ligi hem de Dünya Kupası için...

Netta'nın Eurovision'u kazanmasında müthiş Şampiyonar Ligi ve Dünya Kupası tesadüfü!

İsrail'in Eurovision'un kazanmasının sportif bir anlamı yok ancak Mister Chip adlı ünlü Twitter kullanıcısının dikkat çektiği bir tesadüfler silsilesi spor basınını da Eurovision konusunda eğilmeye itti.

Mister Chip kim diyebilirsiniz. Hemen anlatalım:

Onda Cero, ESPN ve AS gazetesi için çalışan bir spor yazarı. Futbolla ilgili dikkat çekici bağlantıları bulmasıyla ünlü. Şimdi gelelim Mister Chip'in ilginç teorisine...

Eurovision, Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası finallerinin sonucunu etkileyebilir mi?

Mister Chip'e göre Eurovision'u İsrail'in kazanması Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası'yla doğrudan ilgili. Yani o öyle olabileceğini düşünüyor.

İsrail, Eurovision'u şu ana kadar üç kez kazandı. 1978, 1998 ve 2018'de zafere ulaşan İsrail'in her üç zaferi arasında 20 yıllık fark bulunuyor.

1978'de İsrail, Eurovision'u kazandığında futbolda Avrupa'nın en büyük kupasını Liverpool kazanmıştı, 1998'de İsrail Eurovision'u kazandığında ise Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid olmuştu. Misetr Chip, İsrail 2018'de yine Eurovision'u kazanırken Liverpool ile Real Madrid'in finalde eşleşmesinin tesadüf olmayabileceğini düşünüyor.

DÜNYA KUPASI TESADÜFÜ DE VAR

Bir başka ilginç tesadüf ise İsrail'in Eurovision'un kazandığı üç yılın da Dünya Kupası'na denk gelmesi.

1978'de İsrail, Eurovision'u kazanırkan ev sahibi Arjantin de Dünya Kupası'nı kazanıyordu.

1998'de ise İsrail yine Eurovision'da birinci olurken ev sahibi Fransa, Dünya Kupası'nı kazanan ülke oluyordu.

2018'e gelindiğinde ise İsrail yine Eurovision'u kazandı. Mister Chip'in dikkat çektiği bağlantıya göre İsrail Eurovision'u kazandığına göre Dünya Kupası'nı da ev sahibi ülkenin yani Rusya'nın kazanması gerekiyor.

Ancak futbol otoritelerine göre bu tesadüfler silsilesi bu yıl sona erecek Nedeniyse Rusya'nın Dünya Kupası'nı kazanacak gücü olmaması. Eğer Rusya da Dünya Kupası'nın kazanırsa 2048 Dünya Kupası'nı düzenleyecek ülkenin şampiyonluğu garanti denilebilir.

(CNN Türk)

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Anahtar Kelimeler:
Netta Şampiyonlar Ligi dünya kupası

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
şişko danayı birinci yapmışlar tamamen siyasi, haçlıların kudüs için musevilere verdiği destek bu başka bişey değil, eurovision demek avrupa müzik yarışması demek israilin ne işi var,futbolda da öyle,ne işi var israilin avrupa şampiyonalarında
2038..
2038 demek istediniz galiba
güzel olsan seni izlerdim ama çirkinsin...son kararım maç izleyeceğim..
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