NetWork'ten Babalar Günü için hediye alternatifleri

İSTANBUL (AA) - NetWork, geniş ürün yelpazesiyle Babalar Günü için hediye alternatifleri sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, saks mavisi, fıstık yeşili, hardal sarısı gibi canlı renklerin yanı sıra beyaz, ekru, kahve ve haki gibi natürel tonların hakimiyetindeki koleksiyonda; rengarenk polo yaka tişörtler, keten gömlekler ve şortlar kumaşları ve detayları ile öne çıkıyor. Non-iron ve kısa kollu desenli vual gömlekler babalara stil sunarken, NetWork Leisure koleksiyonunda rahat kalıplı şort-tişört takımları da bulunuyor.

NetWork'ün minimal çizgilerle tasarlanmış Shoes&Bags seçkisi de Babalar Günü için öne çıkıyor. Pastel tonlarda süet loafer'lar, espadriller ve sneaker'lar, her kombine uyum sağlıyor. Deri ve süet çantalar ve siyah, beyaz, taba tonlarındaki şapkalar ise sportif kimliğiyle öne çıkan babalara hitap ediyor.

