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Neustadter, Rusya Milli Takımı'na çağrılıyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.05.2018 14:13 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’de sezonun başarılı ismi Roman Neustadter’e Rusya Milli Takımı’ndan da güzel haberler geliyor. Tecrübeli yıldızın Dünya Kupası kadrosunda olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Neustadter, Rusya Milli Takımı'na çağrılıyor!

2018 Dünya Kupası için artık geri sayıma geçilirken, ülkeler kadrolarını şekillendirmeye başladı. Özellikle ev sahibi Rusya’nın kadrosunda önemli kararlar geliyor. Rusya teknik direktörü Stanislav Cherchesov, 23 kişilik nihai kadrosuyla alakalı kararlarını verdi.

Fenerbahçe’de bu sezon düzenli forma giyip, başarılı bir görüntü çizen Roman Neustadter, milli takım yetkililerinden de tam not aldı.

Savunma hattını şekillendirdiği belirtilen Stanislav Cherchesov’un Neustadter’i 23 kişilik kesin kadroya alacağı duyuruldu. Tecrübeli stoperin as kadroda olmasına kesin gözüyle bakılıyor. (MİLLİYET)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Neustadter

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