Neustadter ve Cheryshev Türkiye galibiyetini değerlendirdi

Rusya'nın A Milli Takımımızı 2-0 mağlup ettiği mücadelede ilk golü atan Fenerbahçe'nin stoperi Roman Neustadter, karşılaşma sonrasında konuştu.

Attığı gol için duyguları sorulan Neustadter, "Milli takımda olduğum sürece elimden gelen her şeyi yapacağım. Benim gol atmam önemli değil, gol atmış olmamız önemli. İlk golümü atmış olduğum için mutluyum" dedi.

Türkiye'de süre verilmesi gerektiğini vurgulayan Rus milli oyuncu, "Türk Milli Takımı genç bir takım. Çok kaliteli oyuncular var. Hasan Ali, Mehmet Topal gibi kaliteli oyuncular var. Biraz zamana ihtiyaç var, zamanla daha iyi olunacaktır" ifadelerini kullandı.

CHERYSHEV: 2. DEVRE TÜRKİYE DAHA İYİYDİ

Rusya'nın Uluslar Ligi'nde Türkiye'yi 2-0 yendiği maçta oyuna sonradan giren ve maçın son golünü atan Denis Cheryshev, karşılaşmanın ardından konuştu.

Denis Cheryshev, 2-0'lık maçın ardından şu sözleri kullandı;

Maç öncesinde koç ile konuşmuştum. Kendisi beni dinlendirme kararı almıştı. Takımda 25 kişi var, herkes iyi oynayabiliyor, yenmiş olduğumuz için mutluyuz. 2. devre Türkiye bizden daha iyiydi. Elinize bazı fırsatlar geçti. 2. golü atma şansını elde ettik. Türkiye hep iyi bir takımdır, iyi bir antrenörleri var. Türkiye aslında iyi bir sonucu hak ediyordu.

