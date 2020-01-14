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  4. Nevita, Türkiye’ye 6 yılda 1,9 milyar lira getirdi

Nevita, Türkiye’ye 6 yılda 1,9 milyar lira getirdi

İSTANBUL HABERLERİ  | 14.01.2020 11:35 | Son Güncelleme

Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal: -"Yabancıya konut satışında Nevita olarak kurduğumuz ağ, geliştirdiğimiz network sayesinde ülkemize son 6 yılda 1,9 milyar liranın üzerinde ‘doğrudan’ yatırım sağladık" -"Genç bir şirketiz ama 2020 ciro hedefimiz 500 milyon liranın üzerinde. 2023 hedefimiz ise 1 milyar lira"

İSTANBUL(AA) - Fuzul Şirketler Grubu tarafından yabancıya gayrimenkul satışı için kurulan Nevita, son 6 yılda Türkiye’ye 1,9 milyar liranın üzerinde doğrudan yatırım sağladı.

Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal yaptığı yazılı açıklamada 2019’da cirolarını, bir önceki yıla kıyasla ikiye katladıklarını belirterek, "2019’da ciromuzu 410 milyon liraya çıkardık. Kurulduğumuz yıl olan 2014’te ciromuz 15 milyon lira idi. Yabancıya konut satışında Nevita olarak kurduğumuz ağ, geliştirdiğimiz network sayesinde ülkemize son 6 yılda 1,9 milyar liranın üzerinde ‘doğrudan’ yatırım sağladık. Bir yabancı satın aldığı eve, değerinin yaklaşık yüzde 15’i kadar da ev eşyası gibi yatırım yapıyor. Sadece bu kısımdan da 6 yılda mobilyacılarımıza, beyaz eşyacılarımıza 300 milyon lira kaynak sağlamış olduk.” ifadelerini kullandı.

Nevita’nın yenilenen İstanbul ofisinde 10 dilde hizmet verdiklerine dikkati çeken Akbal, “Genç bir şirketiz ama 2020 ciro hedefimiz 500 milyon liranın üzerinde. 2023 hedefimiz ise 1 milyar lira.” değerlendirmesinde bulundu.

-2023'de toplamda en az 10 yurt dışı ofisi açacağız

2020 Mart’ta Pakistan Karaçi ofisini devreye alacaklarını belirten Akbal şunları kaydetti:

“2020’de toplamda 2 yurt dışı ofisini devreye alacağız. 2023’te toplamda en az 10 yurt dışı ofisini devreye alacağız. Bunun için altyapı ve fizibilite çalışmalarımız devam ediyor. Merkez Bankası verilerine göre yabancılara gayrimenkul satışından elde edilen net gelir 2019 ilk 10 ay itibariyle 3,8 milyar dolar olarak açıklandı. Bu rakam 2018 ilk 10 ayda 1 milyar dolar daha fazla idi. 2018’de yaklaşık 5,5 milyar dolarlık gayrimenkul yabancılara satılmışken bu rakam 2019 yıl toplamında 4,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşecek. Bu da bu sene bir konutu yabancıya ortalama 105 bin dolardan sattığımız anlamına geliyor. Nevita’da bu ortalama 150 bin dolar seviyesinde."

Amerika’da bir konutun 450 bin dolardan, İngiltere’de 400 bin pounddan, Portekiz ve İspanya’da da 450 bin avroya satıldığına dikkati çeken Akbal, Türkiye’nin bu anlamda rakiplerini iyi incelemesini, analiz etmesini, buna göre organize olması gerektiğini kaydetti.

Akbal, “2020’de toplamda 2 yurt dışı ofisini devreye alacağız. 2023’te toplamda en az 10 yurtdışı ofisini devreye alacağız. Bunun için altyapı ve fizibilite çalışmalarımız devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Fuzul Yapı Nevita

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