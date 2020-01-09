YURTHABER
  4. Nevşehir Belediye Başkanı Arı’dan Niğde’ye tatlı ziyareti

Nevşehir Belediye Başkanı Arı’dan Niğde’ye tatlı ziyareti

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 09.01.2020 17:38 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’i ziyaret etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’i ziyaret etti. Arı, Niğde ziyaretinde ayrıca bir genç kızın dedesi ile birlikte ürettikleri balları tatması için sosyal medyadan yaptığı teklifi de geri çevirmeyerek Kırkpınar köyündeki bal üreticisi aileye konuk oldu.
Bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere komşu vilayet Niğde’ye giden Belediye Başkanı Rasim Arı, Niğde Belediyesi’ni ziyaret ederek burada Belediye Başkanı Özdemir ile bir araya geldi.
İç Anadolu Bölgesinde ortak tarihi kültürel değerlere sahip iki kentin belediye başkanı olarak birlikte, omuz omuza şehirlerine hizmet vereceklerini ifade eden Başkan Arı ve Başkan Özdemir, iki kent arasındaki dostluk bağlarını kuvvetlendirerek bundan sonraki süreçte de sık sık birlikte değerlendirmelerde bulunacaklarının altını çizdi.
Her iki başkan daha sonra birlikte fikir alışverişinde bulunarak iki kardeş ve komşu şehrin yatırım ve projelerini masaya yatırdı.
Belediye Başkanı Rasim Arı daha sonra geçtiğimiz günlerde, sosyal medyadan kendisini Niğde’deki köylerine davet eden Rüveyda isimli genç kızın, yaşadığı köyü ziyaret etti.
Kırkpınar köyündeki bal üreticisi ailenin evine konuk olarak giderek ürettikleri balları tadan Başkan Arı, aile üyeleri ile bir süre sohbet etti.
Arı’nın Kırkpınar köyü ziyaretine Niğde Belediye Başkanı Özdemir’de eşlik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı
Gençlik ve Spor İl Müdür Ünlüer, KGK’ni ziyaret ettiGençlik ve Spor İl Müdür Ünlüer, KGK’ni ziyaret etti
Başkan Arı’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajıBaşkan Arı’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Veysel Karakış dualarla toprağa verildi

Veysel Karakış dualarla toprağa verildi

Eski başkan kalp krizinden hayatını kaybetti

Eski başkan kalp krizinden hayatını kaybetti

GÜNCELLEME 2 - Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı

GÜNCELLEME 2 - Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı

Nevşehir Namaz Vakitleri 9 Ocak Perşembe

İmsak
06:25
Sabah
07:52
Öğle
12:53
İkindi
15:22
Akşam
17:44
Yatsı
19:06

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Anadolu Eczanesi
Merkez
Melda Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Acigol
Derelı Eczanesi
Avanos
Nazar Eczanesi
Derinkuyu
Gülsehır Eczanesi
Gulsehir
Gören Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti

Kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti

Kozaklı'dan 3 ülkeye kaz eti ihracatı

Kozaklı'dan 3 ülkeye kaz eti ihracatı

Kozaklı’da Fuhşa Teşvik Suçundan Aranan 3 Kişi Tutuklandı

Kozaklı’da Fuhşa Teşvik Suçundan Aranan 3 Kişi Tutuklandı

Vali Aktaş, Kozaklı İlçesine İncelemelerde Bulundu

Vali Aktaş, Kozaklı İlçesine İncelemelerde Bulundu

En iyi fotoğraf seçildi

En iyi fotoğraf seçildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.