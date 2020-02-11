YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Nevşehir Belediyesi karla mücadele çalışmalarını hızlandırdı

Nevşehir Belediyesi karla mücadele çalışmalarını hızlandırdı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 11.02.2020 16:44 | Son Güncelleme

Nevşehir’de bugün öğle saatlerinde yeniden başlayan kar yağışı ile birlikte Nevşehir Belediyesi ekipleri de çalışmalarını hızlandırdı.Nevşehir’de soğuk havanın ardından bugün öğle saatlerinden itibaren kar yağışı ile birlikte Nevşehir Belediyesi ekipleri de yeniden sahaya indi.

Nevşehir’de bugün öğle saatlerinde yeniden başlayan kar yağışı ile birlikte Nevşehir Belediyesi ekipleri de çalışmalarını hızlandırdı.
Nevşehir’de soğuk havanın ardından bugün öğle saatlerinden itibaren kar yağışı ile birlikte Nevşehir Belediyesi ekipleri de yeniden sahaya indi. Gün boyunca mahalle ve caddelerde karla mücadele çalışmalarını sürdüren Belediye ekipleri kar yağışının yeniden başlamasıyla birlikte ana caddelerde yol temizleme ve kaldırımlarda temizlik çalışmalarına başladı.
Kar yağışı ile birlikte Nevşehir Belediyesi ekiplerinin karla mücadelesini gören vatandaşlarda Nevşehir Belediyesi ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Nevşehir Belediyesi karla mücadele çalışmalarını hızlandırdı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yeni nüfus müdürü görevine başladı

Yeni nüfus müdürü görevine başladı

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Aydınlı izciler ’2020 Kış Kampı’ndan döndü

Aydınlı izciler ’2020 Kış Kampı’ndan döndü

Yozgatlılardan muhteşem gece

Yozgatlılardan muhteşem gece

Üniversite Güvenlik Koordinasyon toplantısı yapıldı

Üniversite Güvenlik Koordinasyon toplantısı yapıldı

Nevşehir Namaz Vakitleri 11 Şubat Salı

İmsak
06:08
Sabah
07:31
Öğle
13:00
İkindi
15:53
Akşam
18:20
Yatsı
19:38

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler11 Şubat Salı

Melda Eczanesi
Merkez
Uzer Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Acigol
Can Eczanesi
Avanos
Feralan Eczanesi
Derinkuyu
Parlak Eczanesi
Gulsehir
Günes Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kapadokya film festivali başvuruları başladı

Kapadokya film festivali başvuruları başladı

TVF Kadınlar 1. Lig: Nevşehir Belediyespor: 2 Mardin Büyükşehir Başakspor:3

TVF Kadınlar 1. Lig: Nevşehir Belediyespor: 2 Mardin Büyükşehir Başakspor:3

Yeni TOKİ konutları için başvurular başladı

Yeni TOKİ konutları için başvurular başladı

Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan Salı pazarında fiyat kontrolü yaptı

Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan Salı pazarında fiyat kontrolü yaptı

Genç Doktor Atv Kazasında Hayatını Kaybetti

Genç Doktor Atv Kazasında Hayatını Kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.