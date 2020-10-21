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Nevşehir Belediyespor, PFDK’ya sevk edildi

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 21.10.2020 09:22 | Son Güncelleme

3.Lig 1.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, Pazar günü oynanan Diyarbekirspor AŞ.

Nevşehir Belediyespor, PFDK’ya sevk edildi

3.Lig 1.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, Pazar günü oynanan Diyarbekirspor AŞ. karşılaşmasının ardından PFDK’ya sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından dün yapılan toplantının ardından Nevşehir Belediyespor Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildiği açıklandı.
Hukuk Müşavirliği’nce 20.10.2020 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporlarına göre, Nevşehir Belediyespor 18 Ekim Pazar günü oynanan Nevşehir Belediyespor-Diyarbekirspor A.Ş. müsabakasındaki saha olayları nedeniyle futbol disiplin talimatının 52.maddesi uyarınca ve talimatlara aykırılık hareketleri nedeniyle PFDK’ya sevkine yine aynı müsabakada Nevşehir Belediyespor Kulüp görevlisi Hasan Yılmaz’ın saldırısı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44.maddesi uyarınca 20.10.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ye sevkine karar verildi.

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