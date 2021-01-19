YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Nevşehir Belediyespor’da Antalya kampı sona erdi

Nevşehir Belediyespor’da Antalya kampı sona erdi

19.01.2021 14:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 3.Lig 1.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor’da 10 Ocak tarihinden başlayan Antalya kampı bugün sona erdi.Antalya’da kampta bulunan 3.Lig 1.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor kampın son gününde Teknik Direktör Özgür Zengin yönetiminde takım halinde toparlanma çalışmaları yapıldı.

TFF 3.Lig 1.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor’da 10 Ocak tarihinden başlayan Antalya kampı bugün sona erdi.
Antalya’da kampta bulunan 3.Lig 1.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor kampın son gününde Teknik Direktör Özgür Zengin yönetiminde takım halinde toparlanma çalışmaları yapıldı. 2.yarı hazırlıklarına 10 Ocak tarihinde Antalya’da kamp yaparak sürdüren Nevşehir Belediyespor’da bugün sona eren kamp ile birlikte futbolculara 2 günlük izin verildi. 22 Ocak Cuma günü Nevşehir’de toplanacak olan kırmızı beyazlı ekip 28 Ocak tarihinde ikinci yarının ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı Fatsa Belediyespor mücadelesine hazırlanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zamanı donduran kadınlar! Zamanı donduran kadınlar!
PARTNER Neslihan Atagül'den üzücü haber Neslihan Atagül'den üzücü haber
1/

Nevşehir Namaz Vakitleri 19 Ocak Salı

İmsak
06:23
Sabah
07:49
Öğle
12:57
İkindi
15:32
Akşam
17:55
Yatsı
19:15

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Salı

Gencer Eczanesi
Merkez
Sarlak Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Acigol
Bagdatlı Eczanesi
Avanos
Yenı Eczanesi
Derinkuyu
Meltem Eczanesi
Gulsehir
Bektas Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster
Nevşehir ECZANELER
Nevşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Diğer Haberler

Polisi yaralayan Suriye uyruklu 1 kişi tutuklandı

Polisi yaralayan Suriye uyruklu 1 kişi tutuklandı

Vali Becel, Türkiye’nin ilk yerli balon üretim firmasını ziyaret etti

Vali Becel, Türkiye’nin ilk yerli balon üretim firmasını ziyaret etti

Vali Becel, Türkiye’nin ilk yerli balon üretim firmasını ziyaret etti

Vali Becel, Türkiye’nin ilk yerli balon üretim firmasını ziyaret etti

Nevşehir’de 3 bin 681 araç kontrol edildi, 871 sürücüye ceza kesildi

Nevşehir’de 3 bin 681 araç kontrol edildi, 871 sürücüye ceza kesildi

Asayiş Şube Müdürü Demirel, Avrupa Şampiyonasına katılacak

Asayiş Şube Müdürü Demirel, Avrupa Şampiyonasına katılacak

Nevşehir’de metrekareye 48,1 kilogram yağış düştü

Nevşehir’de metrekareye 48,1 kilogram yağış düştü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.