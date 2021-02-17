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Nevşehir’de 4 ilçede okullar tatil edildi

17.02.2021 23:43 | Son Güncelleme:
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Nevşehir’de olumsuz hava şartları nedeniyle Acıgöl, Avanos, Derinkuyu ve Ürgüp ilçelerinde yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.“Acıgöl’de okullar tatil edildi”Acıgöl Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “ Olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Şubat Perşembe günü eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir” denildi.“Avanos’ta okullar tatil edildi”Avanos Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Hava sıcaklığındaki ani düşüş, devam etmekte olan tipi ve oluşacak buzlanma nedeniyle 18 Şubat Perşembe günü eğitim-öğretime 1 (Bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Nevşehir’de olumsuz hava şartları nedeniyle Acıgöl, Avanos, Derinkuyu ve Ürgüp ilçelerinde yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

“Acıgöl’de okullar tatil edildi”
Acıgöl Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “ Olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Şubat Perşembe günü eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir” denildi.

“Avanos’ta okullar tatil edildi”
Avanos Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Hava sıcaklığındaki ani düşüş, devam etmekte olan tipi ve oluşacak buzlanma nedeniyle 18 Şubat Perşembe günü eğitim-öğretime 1 (Bir) gün süreyle ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaklardır” ifadelerine yer verildi.

“Derinkuyu’da okullar tatil edildi”
Derinkuyu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçemiz genelinde tüm okul ve kurslarda 18 Şubat Perşembe günü eğitim-öğretime 1 (Bir) gün süreyle ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

“Ürgüp’te de okullar tatil edildi”
Ürgüp Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçemizde olumsuz hava şartları ve soğuk hava nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir” denildi.

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Nevşehir Namaz Vakitleri 18 Şubat Perşembe

İmsak
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Sabah
07:22
Öğle
13:00
İkindi
16:00
Akşam
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Yatsı
19:45

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Perşembe

Açıkgöz Eczanesi
Merkez
Melda Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Acigol
Can Eczanesi
Avanos
Nazar Eczanesi
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