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Nevşehir'de bir apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

13.01.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir'de bir apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde bulunan 10 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede yangın çıktı.

Kimsenin bulunmadığı dairedeki yangını fark eden bina sakinleri, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Nevşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bina sakinlerini tahliye etti.

Yangında dumandan etkilenen 6 kişi, sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu kişilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, söz konusu dairede büyük hasar oluştu.

Apartman sakinlerinden Mehmet Ali Arabulan, itfaiye ekiplerinin kısa sürede yangına müdahale ettiğini belirterek, "Saat 01.30 civarı sesler duyduk. Evler duman altındaydı, aşağı inemedik. İtfaiye ekipleri gelince binadan çıkabildik. Dumandan göz gözü görmüyordu." dedi.

İtfaiye ekiplerinin ilk incelemesine göre yangının prize takılan şarj aletinden çıkmış olabileceği belirtildi.

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