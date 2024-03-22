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Nevşehir'de bir yayanın otomobilin üzerine atlaması güvenlik kamerasına yansıdı

AA AA
22.03.2024 12:15
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Nevşehir'de bir yayanın "kaza süsü vermek amacıyla" otomobilin üzerine atlamasını güvenlik kamerası kaydetti.

Polis ekipleri, bir otomobilin Atatürk Bulvarı'nda yayaya çarptığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.

B.Ş. idaresindeki otomobilin çarptığı öne sürülen ve yerde yatan V.S. (32), polisleri görünce ayağa kalkıp, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek uzaklaşmak istedi.

V.S'den şüphelenen polis, çevredeki bir güvenlik kamerasının kaydığı incelediğinde, V.S'nin kaza süsü vermek amacıyla aracın üzerine atladığı kanaatine vararak, sürücü ve şüpheliyi emniyete götürdü.

Şikayetçi olmayan taraflar, serbest bırakıldı.

Görüntüde, V.S'nin yaya öncelikli geçitte beklediği, yaklaşan otomobilin üzerine atlayıp düştüğü görülüyor.

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Nevşehir güvenlik kamerası

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