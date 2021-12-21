Nevşehir'de buzlanma trafik kazalarına neden oldu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de kar yağışının ardından yollarda oluşan buzlanma trafik kazalarına neden oldu. Kazalarda 6 araçta maddi hasar oluştu, 7 kişi yaralandı.

Bölgede aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle Nevşehir-Kayseri karayolunda gizli buzlanma meydana geldi. Nevşehir-Kayseri karayolunda Bozca ve Ürgüp kavşakları ile Saruhan mevkisinde sürücülerin direksiyon hakimiyetini yitirmesi nedeniyle tek taraflı trafik kazaları meydana geldi.

Bozca kavşağında, yolun kayganlaşmasından dolayı sürücüsünün hakimiyetini yitirdiği 06 EC 9777 plakalı tır orta refüje devrildi. Tırın dorsesindeki iki traktör yola savruldu. Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, traktörlerin kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Aynı yoldaki Ürgüp kavşağında 50 ACD 867 plakalı minibüs, Saruhan kavşağında ise 38 HC 608 plakalı otomobil yoldan çıkarak yol kenarına devrildi.

Güzergahta plakaları öğrenilemeyen üç farklı otomobil kaza yaptı.

Kazalarda yaralananlar olay yerine gelen ambulanslarla Nevşehir ve Avanos'taki hastanelere götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Karayolları 67. Şube Şefliği ekipleri, yolda tuzlama çalışması yaparken, trafik ekipleri de dikkatli olmaları konusunda sürücüleri uyardı.

