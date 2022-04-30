Nevşehir'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Salim Ç. idaresindeki 35 AGV 965 plakalı otomobil, Nevşehir-Aksaray kara yolunun 3. kilometresinde yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile C.Ç. ve B.Y, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.​



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