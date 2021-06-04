Nevşehir'de "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü 2 polisi yaraladı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan alkollü sürücü, kendisini durdurmaya çalışan polis aracına otomobiliyle çarptı. Kazada sürücü ile 2 polis yaralandı.

Nevşehir'de, D.Ç, idaresindeki 50 DC 757 plakalı otomobil ile seyir halindeyken Uçhisar Kavşağı'nda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı.

Ekiplerin telsizden anonsunun ardından harekete geçen başka bir trafik ekibi, Çardak Kavşağı'nda aracı durdurmak istedi. D.Ç, otomobiliyle polis aracına çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü D.Ç. ile isimleri öğrenilemeyen iki polis memuru hafif yaralandı.

Nevşehir Devlet Hastanesi'ne götürülen polis memurları ayakta tedavinin ardından taburcu edildi.

Testinde alkollü olduğu belirlenen D.Ç'nin tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz