Nevşehir'de eğitime bir gün ara verildi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de gece başlaması beklenen kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının ardından hava sıcaklığında düşüş yaşanacağı belirtilerek, "İlimizde etkili olması beklenen kar yağışının oluşturacağı olumsuz koşullar ve olası buzlanma tehlikesi nedeniyle eğitim öğretime 11 Mart cuma günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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