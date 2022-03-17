Nevşehir'de eğitime bir gün ara verildi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte öğle vakti başlayan kar yağışı nedeniyle yollarda oluşması muhtemel buzlanma riski nedeniyle yarın eğitime ara verildiği belirtilerek "İlimizde etkili olan kar yağışının oluşturacağı olumsuz koşullar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle il genelinde eğitim öğretime 18 Mart Cuma günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

