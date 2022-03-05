Nevşehir'de ev kadınlarından oluşan futbol takımı "Dimispor", ilk antrenmanına çıktı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde ev kadınlarından oluşan futbol takımı Dimispor, ilk antrenmanını yaptı.

Gülşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğünün destekleriyle 14 kadından kurulan ve adını şalvara benzeyen yöresel kıyafetten alan takım, sahaya çıktı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fatma Yaman Yıldız'ın teknik direktörlüğünü üstlendiği takımın oyuncuları, ısınma hareketlerinin ardından tek kale maç yaptı.

Yıldız, gazetecilere, ilçede kadınları sportif faaliyetlerde etkin hale getirmek için farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

İlçede çeşitli etkinlikler gerçekleştirmeye devam edeceklerini kaydeden Yıldız, şöyle konuştu:

"Nevşehir'de 'Dimi.' derler, başka yerlerde şalvar gibi farklı isimler veriliyor. Takımın ismini buradan aldık. İlerleyen zamanlarda voleybol, basketbol, hentbol, badminton ve bocce gibi spor alanlarında da takım kurmayı düşünüyoruz. Tüm alanlarda kadınlarımızın yer almasını, anne olan ve geleceğin mimarı olan kadınlarımızı sportif faaliyetlerle sahalarda görmek istiyoruz."

Yıldız, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçede gerçekleştirilecek etkinlikte, Ürgüp ilçesinde daha önce kurulan Şalvarspor ile takımlarının dostluk maçında karşı karşıya geleceğini de sözlerine ekledi.

