Nevşehir'de fotoğraf çekerken düşerek kayalıklara sıkışan turisti AFAD ekipleri kurtardı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Göreme beldesinde fotoğraf çekerken düşerek kayalıklara sıkışan kadın turist AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kılıçlar Vadisi'nde fotoğraf çekmek için yaklaşık 10 metre yükseklikteki kayalıklara tırmanan Amerikalı Greencajami Cee (58), dengesini kaybederek aşağıya düştü.

Cee'nin kayalıklara sıkışması üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerinin taş kırıcı ile yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından Cee sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Bacağının kırıldığı belirlenen kadın turist, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



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