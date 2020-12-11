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Nevşehir’de işlek caddeler kısıtlama ile beraber boş kaldı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 11.12.2020 22:25 | Son Güncelleme

Tüm Türkiye’de bu akşam saat 21.00’den itibaren başlayan 56 saatlik kısıtlama ile birlikte Nevşehir’de trafiğin yoğun olduğu caddeler boş kaldı.Nevşehir’de bu akşam 21.00’de başlayacak olan kısıtlama öncesinde Atatürk Bulvarı, Lale Caddesi, Belediye Caddesinde oluşan yoğun trafik 21.00 itibarıyla sona erdi.

Tüm Türkiye’de bu akşam saat 21.00’den itibaren başlayan 56 saatlik kısıtlama ile birlikte Nevşehir’de trafiğin yoğun olduğu caddeler boş kaldı.
Nevşehir’de bu akşam 21.00’de başlayacak olan kısıtlama öncesinde Atatürk Bulvarı, Lale Caddesi, Belediye Caddesinde oluşan yoğun trafik 21.00 itibarıyla sona erdi. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte kentin hareketli caddeleri sessizliğe bürünürken İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kontroller sıkı bir şekilde yapıldığı görüldü. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte sokağa çıkan genç bir vatandaşın kısıtlamayı ihlal etmesinin ardından ekipler ilk olarak kimlik sorgusu yaptı. Üzerinde kimliği bulunmadığını ifade eden genç Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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İmsak
06:14
Sabah
07:42
Öğle
12:39
İkindi
15:06
Akşam
17:27
Yatsı
18:50

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Merkez
Altınoluk Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
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